MC Woltersdorf auf Drehzahlen

Thorsten Horn und Edgar Nemschok

Rüdersdorf. Die Motorsportfreunde der Region zählen wahrscheinlich schon die Tage. Ein echter Höhepunkt im Jahr 2018 steht noch aus. In rund eineinhalb Monaten ist es soweit, dann gastiert die „Maxxis FIM Enduro World Championship“ zu ihrem Finallauf 2018 in Rüdersdorf.

Während das Organisationsteam des vom 12. bis 14. Oktober gastgebenden MC Woltersdorf im ADMV mit den Fahrtleitungsmitgliedern Jörg Lessing, Max Flemming, Christoph Lessing und dem Vereinsvorsitzenden Harald Täger an der Spitze schon lange auf diese Großveranstaltung hinarbeitet, geht es ab Anfang September an allen weiteren Wochenenden, jeweils sonnabends, mit Arbeitseinsätzen der Helfer in die heiße Phase der Vorbereitungen. Alles soll passen und die Bedingungen für die Fahrer und Zuschauer sollen einfach perfekt sein.

Nach den langwierigen Genehmigungsverfahren können und müssen nun auf der rund 60 Kilometer langen Strecke von Rüdersdorf über Herzfelde, Möllensee, Woltersdorf und zurück zum Ausgangspunkt Pfähle eingeschlagen und die Route markiert werden. Die Beschilderung für die Verkehrslenkung ist anzubringen, Parkplätze müssen eingerichtet und Zuschauerbereiche als solche kenntlich gemacht werden.

„Den, sagen wir mal, theoretischen Teil der Vorbereitungen auf unseren 40. Novemberpokal mit Verhandlungen über nutzbare Flächen, Genehmigungen für die Fahrtroute der Sportler, Sponsorengesprächen und so weiter haben wir größtenteils schon abgeschlossen oder zumindest weit vorangetrieben“, erklärt Harald Täger und fügt an: „Nun stehen aber die vielen praktischen Arbeiten an, für die wir sechs große Arbeitseinsätze durch unsere Clubmitglieder und Helfer angesetzt haben. An dieser Stelle schon mal ein dickes Dankeschön an alle, die uns so selbstlos unterstützen und dazu beitragen, dass wir zu unserer Jubiläumsveranstaltung solch ein großes dreitägiges Enduro-Fest der Extraklasse feiern können.“

Das Veranstaltungszentrum inklusive Fahrerlager sowie Start und Ziel befinden sich nördlich von Rüdersdorf im Gewerbegebiet Tasdorf-Süd, direkt an der B 1. Harald Täger sagt: „Wir bedanken uns für das Zur-Verfügung-Stellen von Flächen und Räumlichkeiten bei der Firma rlc packaging group sowie dem Opel- und Mitsubishi-Autohaus Strauch.“ Von dort aus geht es für die Protagonisten auf die dreimal pro Tag zu befahrende Runde, auf der jeweils drei gezeitete Special Tests anstehen.

In diesem Jahr hat sich der Veranstalter für die einzelnen Streckenabschnitte ganz neue Namen ausgedacht. Hier ist man auch dem internationalen Anspruch der Veranstaltung gerecht geworden.

Als Erstes geht es in die „Cemex Go Arena“, welche im Bereich Kesselsee bzw. Energiepark Rüdersdorf unter den Windrädern eingerichtet wird. Mit zwei dieser drei Special-Tests auf engstem Raum ist dies nicht nur für alle eingefleischten Enduro-Fans das „Epizentrum“ der Veranstaltung. Als erster Scharfrichter in Sachen Ranking wartet hier auf die Piloten der „X-Rocks Enduro Test powered by Autohaus Erkner/VW“. Von da aus verlassen die Fahrer die „Cemex Go Arena“ für die erste große Überlandfahrt, die sie zum „Maxxis Cross Test powered by Autohaus Erkner/Audi“ am Ortsausgang Alt-Rüdersdorf „unter der Freileitung“ führt. Von da aus geht es über den nicht gezeiteten, aber anspruchsvollen „Sparkassen-parcours powered by Autohaus Neumann“ in der Nähe des Aussichtsturms Kranichsberg am östlichen Ortsrand von Woltersdorf zurück in die „Cemex Go Arena“, wo als Nächstes der „Technomousse Xtreme Test powered by Autohaus Erkner/Skoda“ ansteht. Zum Rundenende kehren die Teilnehmer zurück zu Start und Ziel, um die nächste, gleiche Runde in Angriff zu nehmen.

Bevor die Tortur für die Teilnehmer ihren Lauf nehmen wird, steht am Freitagabend in der „Cemex Go Arena“ am Kesselsee der kompakte und actionreiche „Akrapovic Super Test“ genannte Prolog auf dem Programm, bei dem die weltbesten Enduro-Sportler paarweise auf einem spektakulären Parallelkurs ein erstes Mal in Augenschein genommen werden können.

Aber nicht nur die, denn nachdem die Frauen-WM im vergangenen Jahr ebenfalls in mehreren Läufen ausgetragen wurde, küren diese 2018 bei nur einer Veranstaltung ihre neue Weltmeisterin – und zwar vom 12. bis 14. Oktober in Rüdersdorf.

Ebenso mit von der Partie sind die Teilnehmer an der Deutschen Enduro Meisterschaft sowie eine offene Klasse, so dass das Teilnehmerfeld rund 200 Fahrer umfassen wird.

Der Eintritt kostet für Erwachsene für die einzelnen Tage, also Freitag, Sonnabend und Sonntag, jeweils zehn Euro. Das Programmheft mit Starterlisten, Streckenkarte und vielen weiteren nützlichen Informationen gibt es für drei Euro. Die Kombi-Karte für alle drei Tage inklusive eines Programmheftes ist für 25 Euro zu haben. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Im Übrigen hofft der Verein, dass in den Wochen der Vorbereitung nicht fremde Motorradfahrer im Wald und auf den Äckern ihr Unwesen treiben. Dann kann es ganz schnell passieren, dass die erteilten Genehmigungen rückgängig gemacht werden. Harald Täger warnt eindringlich: „Ein Totalschaden des WM-Finales wäre dann die Folge. Und das wäre dramatisch für uns alle.“

Weitere Infos unter: www.novemberpokal.de.