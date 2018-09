Zechins Classic-Kegler gewinnen Premiere

Karsten Glatzer

Seelow (MOZ) Mit dem Turniersieg der Zechiner Classic-Kegler endete der zweitägige Wettbewerb bei der Premiere des Oder-Neiße-Turniers. Neben Gastgeber SV Alemannia Forst komplettierte der 1. KSC Seelow das Teilnehmerfeld. Die Greens aus Zechin heimsten mit 6241 Holz die Trophäe vor Seelow (6134 Holz) und Gastgeber Forst (6032) ein.

Der erste Turniertag wurde auf der Zechiner Anlage absolviert. Die Gastgeber siegten mit ausbaufähigen 3080 Holz. Ausschlaggebend war die Teambestleistung von Neuzugang Daniel Schneider, der in seinem ersten Auftritt im grünen Trikot stattliche 548 Holz erreichte. Die weiteren Akteure Andy Seidemann (520), Robert Lehmpfuhl (521) und Karsten Glatzer (543) folgten Schneiders Vorstellung. Einzig Marco Specht (481) sowie Ersatzmann Patrick Seidemann (467) kamen noch nicht so richtig auf Touren. Das Team aus Forst gelang mit 3038 Holz der zweite Platz am ersten Tag, wobei die erspielten 544 Holz von Jens Krahl eine große Rolle spielten. Mit dem dritten Platz musste sich Seelow (2951 Holz) begnügen. Herausragend war die Vorstellung von U14-Spielerin Fiona Karl, die mit 549 Holz zudem das höchste Ergebnis, wohlgemerkt mit der kleinen Kugel, erzielte.

Der zweite Turniertag wurde in Seelow ausgetragen und auch hier sollte der Gastgeber das Ruder übernehmen. Dies machten die starken Leistungen von U18-Spieler Alex Karl (564), Mario Karl (566) und Steffen Hornig (551) möglich, so dass insgesamt 3183 Holz errungen wurden. Bei den Greens überzeugte diesmal Andy Seidemann mit 549 Holz, aber auch Neuzugang Daniel Schneider wusste mit 538 Holz entsprechend aufzutreten. Noch Reserven hatten Thomas Buchholz (516) und Karsten Trabs (490), die sich schwer taten. Souveräner dann der Auftritt von Robert Lehmpfuhl (533) und Marco Specht (535), so dass das Endresultat 3161 Holz lautete. Auch der siebte Akteur der Greens, Karsten Glatzer, durfte sich nochmal austesten und erzielte ein Top-Ergebnis von 574 Holz, das aber außer der Wertung blieb. Indes lief es für Forst weniger erfolgreich. Mit insgesamt 2994 Holz rutschten die Forster auf den dritten Platz in der Gesamtwertung ab.

Im nächsten Jahr ist eine Neuauflage angedacht. Der Dank geht auch an Forst, für die Initiative und die Pokale. (kgl)