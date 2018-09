Bloß nicht überraschen lassen

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Es ist das erste Heimspiel in der neuen Saison in der Fußball-Brandenburgliga für Preussen Eberswalde und gleich ein Duell mit vielen Unbekannten. Der Aufsteiger aus der Landesliga Süd, BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow, ist ein junges, spielstarkes Team und wird von Trainer Mirko Schult gecoacht, der zu den langjährigen Machern des Südberliner Vereins gehört.

Nach zwei sehr guten Spielserien in der Landesliga Süd, Fünfter 2016/17 und Sechster 2015/16, gelang Preußen 07 in der vergangenen Saison ein souveräner Durchmarsch und damit der gefeierte Aufstieg in die Brandenburgliga. Die Bilanz 2017/18 ist dabei bemerkenswert: 23 Siege, fünf Unentschieden und nur zwei Niederlagen bei einem Top-Torverhältnis von 66:14 Treffern können sich sehen lassen. Der Tabellenzweite SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz kam gerade mal auf 55 Punkte. Dieses Wacker 09-Team ist übrigens am 8. September in der zweiten Landespokalrunde der Gastgeber für die Eberswalder Preussen.

Auch wenn der Liga-Neuling Preußen 07 in seinem ersten Spiel zuhause gegen den Oranienburger FC mit 1:2 unterlag – spielerisch hinterließ die Preußen-Elf, die sich mit „ß“ schreibt, einen starken Eindruck. Die Gäste haben zudem zwei Top-Stürmer in ihren Reihen. Dustin Kögler, der 2017/18 mit 15 Treffern in 23 Spielen glänzte und auch der Torschütze gegen den OFC war, sowie Ronny Abdallah (15/27 Spiele) verdienen eine besondere Aufmerksamkeit seitens der gegnerischen Abwehr. Solche Blackouts in der Eberswalder-Abwehr, wie zuletzt im Pokal und bei Union Klosterfelde erlebt, bleiben da selten unbestraft.

Anderseits hat Preussen-Trainer Obrad Marjanovic bereits angekündigt, sein Team wachzurütteln, von der ersten Minute an volle Konzentration auch in der Defensive gefordert.

Gegenüber dem Union-Spiel sind gegen den BSC ist auch wieder mit Neuzugang Moris Fikic und Stürmer Arafa El-Moghrabi in der Eberswalder Startelf zu rechnen. Alles andere als ein voller Erfolg für die ligaerfahrenen Eberswalder wäre daher eine äußerst unliebsame Überraschung zum Heimauftakt für den gestandenen Brandenburgligisten, der nicht wieder einen Fehlstart hinlegen will. Anderseits können die Gäste unbeschwert aufspielen, haben alle Optionen, mit ihrer jungen Elf erstmals zu punkten.