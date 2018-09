Inliner knacken Rekordmarke

Steffen Möbis

Reitwein Bereits die zehnte Auflage feierte der einzige Wettbewerb für Inlineskater in der Region. Zum kleinen Jubiläum stimmten auch endlich die äußeren Bedingungen. Mit knapp 60 Skatern im Hauptlauf über die 21,1 Kilometerdistanz vermeldeten die Veranstalter um Heiko Zacher einen neuen Teilnehmerrekord.

In den zuvor ausgetragenen Kurzstrecken konnten Schüler über zwei und sechs Kilometer ihre Fähigkeiten beweisen. Auf der kürzeren Strecke sicherten sich die beiden kleinen Nachwuchsskater der BSG Blau-Weiß Lebus, Talena Pröhl und Ricardo Kettner, die vom deutsch-polnischen Interregsprojekt gestellten Pokale. Den Schülerlauf über sechs Kilometer gewann Luisa Jarmatz aus Berlin vor Lisann Kubinski und Axenia Pröhl aus der Lebuser Trainingsgruppe von Dagmar Plock.

Die ebenfalls ausgetragenen zehn Kilometer der weiblichen Jugend dominierten Lisa Strauß und Leni Glass aus dem Trainingszentrum Flämingskate mit einer Zeit von 29:31 Minuten. Der männlichen Jugend drückte Philip Möwe seinen Stempel auf und holte den Siegerpokal nach Lebus.

Sofort nach dem Start des Hauptlaufes bildeten sich mehrere Gruppen, die bis zum Ziel mehr oder weniger zusammen blieben. Taktische Ausreißversuche versprachen vor allem bei den Männern Spannung bis auf den letzten Zentimeter. Vier Skater der ersten Gruppe gehörten der nationalen Leistungsspitze in den Altersklassen an. Vorjahressieger Bastien Sachs und der Sieger von 2016, Sascha Hagemann (beide AK 30/Berlin), lieferten sich einen packenden Zielsprint aus der Führungsgruppe heraus. Auf dem Zielfoto war eine halbe Rolle vorn. So entschied eine Zehntelsekunde über den Sieg. Sascha Hagemann sicherte sich den Pokal des Reitweiner Bürgermeisters in einem schnellen Rennen in lediglich 36:24 Minuten. Der Durchschnitt lag bei 34,7 Kilometer pro Stunde. Auch der dritte Rang zwischen Heiko Klippstein und Robert Wöllert-Wache (AK 40/Berlin) war hart umkämpft mit dem besseren Ende für Heiko Klippstein. Platz 5 belegte nur zwei Sekunden später mit Andreas Rodius ein weiterer Berliner, der damit in der AK 50 siegte. Mike Herrmann (Team Justitia) belegte als bester Frankfurter Skater den 13. Platz knapp drei Minuten nach den Siegern.

Bei den Frauen liefen die drei Erstplatzierten in verschiedenen Gruppen. Hier konnte Grit Mertens (Team Justitia) hinter zwei Berlinerinnen Platz drei erlaufen. Sie kam im Pulk mit Sven Hänelt (Justitia) nach 42:15 Minuten ins Ziel. Saskia Schröder aus Lebus gewann als Zehnte bei den Frauen die Wertung in der Jugend B. Antje und Heiko Seiler aus Seelow belegten bei ihrer zweiten Teilnahme Platz elf und sechs in der Altersklasse 40.

Bereits zuvor hatten zahlreiche fleißige Helfer vom Frankfurter Team Justitia die Strecke gesäubert und gekennzeichnet. Besonders die motivierenden Sprüche auf dem Asphalt halfen über die letzten Kilometer mit dem kräfteraubenden Gegenwind hinweg. Die Freiwillige Feuerwehr Reitwein hatte die Strecke vorbildlich abgesperrt und die Frauen vom SV Rot-Weiß Reitwein übernahmen die äußerst schmackhafte Verpflegung. „Mein fleißigstes Bienchen ist und bleibt Monique Hänelt. Sie organisierte sowohl die vielen Nachmeldungen als auch die Siegerehrung“, resümierte der selbst mitskatende Organisationschef Heiko Zacher den zehnten Lauf in Reitwein. Der Lauf wird übrigens gefördert durch die Euroregion Pro Europa Viadrina.