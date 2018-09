EEW-Geschäftsführer diskutieren mit Premnitzern

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Ausführlich erklärten die zwei Geschäftsführer der EEW-Anlage in Premnitz den rund 70 Bürgern aus der Stadt, der Siedlung und aus Döberitz die Arbeitsweise ihrer Müllverbrennungsanlage bei ihrer Informationsveranstaltung. Forderung nach einer Gesundheitsverträglichkeitsprüfung und einer stärkeren Regulierung des Lieferverkehrs wurden in der Diskussion mit Rüdiger Bösing, kaufmännischer Geschäftsführer, Klaus Piefke, Geschäftsführer und Bürgermeister Ralf Tebling mit den Einwohner deutlich. Bedenken, es könnte giftiger Müll verbrannt und damit die Menschen und ihre Umwelt geschädigt werden, wurden klar formuliert und die Sinnhaftigkeit des Vorhabens in Zweifel gezogen.

Mehr als 15 Jahre wird am Premnitzer Standort Abfälle recycelt und verbrannt. Mit der Polyamid 2000 nahm dieser Wirtschaftszweig seinen Anfang in der Industriestadt. Teppichfasern sollten in der zirkulierenden Wirbelschichtfeuerung verwertet werden. Auf einen grünen Zweig kam das Unternehmen am havelländischen Standort nie. EEW übernahm die Anlage und errichtete als Tochter der Eon eine Rostfeuerungslinie. Dabei entstand ein Buncker, der für zwei Rostfeuerungslinien konzipiert ist, weil bereits für die Inbetriebnahme 2008 zwei Linien beantragt und auch vom Landesumweltamt genehmigt waren. Nur der Investor sah die Notwendigkeit nicht und investierte in nur eine Linie.

Mit einem neuen Mutterkonzern im Rücken und zahlreichen Verträgen zur Entsorgung von Hausmüll in der Hand, knüpfen die Geschäftsführer von EEW nun an die alten Pläne. Eine zweite Verbrennungslinie soll errichtet werden - als Ersatz für die zirkulierende Wirbelschichtanlage der ehemaligen Polyamid 2000. Statt heute 270.000 Tonnen „unbedenklichen Müll“, wie es Piefke nennt, werden dann bis zu 300.000 Tonnen im Jahr verbrannt und damit Strom und Dampf erzeugt. Das Genehmigungverfahren läuft noch. Aus Premnitz sind rund 30 Einwendungen zum Landesumweltamt nach Potsdam weitergeleitet worden.

Skeptisch wurden in der Runde Stimmen laut, was die Unbedenklichkeit des Mülls angehe. Wie wird kontrolliert, dass nicht doch Toxisches darunter vermengt ist? „Was Sie in Ihre Hausmülltonne schmeißen landet bei uns“, verdeutlicht Bösing. Dieser Müll wird vorsortiert - Wertstoffe, wie Metalle und saubere Kunststoffe entnommen. Alle weiteren brennbaren Bestandteile werden mit Bau- und Abbruchabfällen gemischt. Dann sind auch Laminate und Fliesen mit dabei. Auch geringe Mengen Klärschlamm werden beigemischt. „Die Firmen, die uns beliefern führen Ausgangskontrollen durch und wir ziehen Proben an der Annahmenwaage. „Die Technik kann das Handeln von schwarzen Schafen komplett ausgleichen“, so Bösing. Die Rauchgasanlage der Rostfeuerung erkenne toxische Gase. Auch sei die Technik zur Überwachung mit dem Landesumweltamt verbunden. Daten laufen auch dort auf. Messungen der Abgase überwachen Werte von Amoniak, Schwefel und vielem mehr. Stickoxide werden gebunden. Die neue Anlage wird neuen Verordnungen, die verschärfte Grenzwerte für Stickoxide vorgeben, umsetzen. „Sind toxische Stoffe in den Abfällen enthalten ist dies eine kriminelle Handlung des Lieferanten. Dieser kann uns dann nicht mehr beliefern“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer weiter.

Der Müll, der Montag bis Freitag von 6.00 bis 22.00 Uhr sowie samstags bis 14.00 Uhr angeliefert werden kann, lagert zunächst in einem Bunker. Dieser stehe fast ständig unter Unterdruck, durch den Zugang zur Verbrennungskammer. Hier wird der Müll bei rund 1.000 Grad Celsius verbrannt. Die Hitze erzeugt Dampf, dieser Strom in Turbinen. Im Zuge der Investitionen soll auch eine alte Turbine des ersten IKW aus den 1970er Jahren erneuert werden.

Eigentlich erzeugt die Anlage mehr Energie und Dampf als abgenommen wird, was die Frage berechtigt, warum eine neue Rostfeuerungslinie angestrebt werde. „Die zirkulierende Wirbelschichtfeuerung bedarf eines höheren Aufwands, der mit den Abfällen betrieben werden muss, bevor dieser in der Anlage verbrannt werden kann. Zudem ist der Wartungaufwand höher“, erklärt Bösing. Eine Option, was mit der alten Polyamid 2000 geschehen könne: „Wir suchen einen Käufer, der die Anlage hier abbaut und an anderer Stelle aufbaut und betreibt“, sagte Klaus Piefke, um das Rumoren in der Bürgerrunde zu beruhigen. Zudem versichert Bösing, dass die Anlage in jedem Fall, nach einer Übergangsphase, außer Betrieb genommen wird. Zudem seien in jüngster Vergangenheit Verträge mit einigen umliegenden Kommunen zustande gekommen, deren Hausmüll entsorgt werde. Auch werde Müll aus Großbritannien nach Premnitz gefahren. „Auf der Insel setzen die Briten das um, was bei uns seit 2005 Gesetzt ist. Bei uns darf der Müll nicht mehr auf Deponien gelagert werden. In Großbritannien wird eine Vielzahl von Verbrennungsanlagen gebaut werden“, erklärt Bösing. Wie es kommt, dass der Müll quer durch Europa oder auch Deutschland gekutscht werde? Kommunen, die den Müll ihrer Bürger entsorgen müssen, machen Ausschreibungen - diese müssen EU-weit erfolgen. Das günstigste Angebot „gewinnt“. So kann brandenburgischer Müll auch in Nordrhein-Westfalen verbrannt und Müll von dort in Brandenburger Anlagen verbrannt werden.

Bei all dem Technischen solle nicht vergessen werden, dass nebendran Menschen wohnen - auch Schwangere, stillende Mütter, Kinder. „Sie bekommen die Grenzwerte ab“, weißt eine besorgte Bürgerin hin. Sie fordert die Stadt Premnitz auf, eine Gesundheitsverträglichkeitsprüfung in Auftrag zu geben. Bereits die Mehrzahl der Lkw, die die Abfälle anliefern und Reststoffe abliefern, würden ihrer Ansicht nach bereits krank machen. Von Montag bis Samstag werde in der Übergangsphase, in der noch die zirkulierende Wirbelschichtfeuerung und bereits die neue Rostfeuerung arbeiten, alle 25 Minuten mindestens ein Lkw mehr in den Industriepark zu EEW fahren. Nach Baubeginn 2019 solle die neue Rostfeuerung 2021 in Betrieb gehen, ein Jahr später wird die Wirbelfeuerung außer Betrieb gehen. Dann geht das Verkehrsaufkommen wieder zurück. Die Bergstraße und Vistrastraße in Premnitz sowie die Querstraße in Döberitz seien mit Fördergeldern als Zugangsstraßen für das Industriegebiet ausgebaut worden. „Die Bindung an den Förderzweck lässt nicht zu, dass wir die Straßen für den Lkw-Verkehr einschränken“, sagt Bürgermeister Ralf Tebling. Ein Hinweisschild vor Döberitz, das die Fahrer auf die Umfahrung über die Bahnbrücke Richtung Industriepark lenke, würde sicher eine erhebliche Entspannung zumindest in Döberitz bringen. Tebling versprach den Vorschlag mit dies mit Jörg Vogelsänger, Minister für Ländliche Entwicklung zu besprechen.

„Wir sind überzeugt, dass wir es hier richtig machen und sind überzeugt, dass wir keinen schaden“, sagt Bösing zum Abschluss. Er und Klaus Piefke wohnen zwar nicht in Premnitz, aber in Helmstedt und Großräschen mit ähnlichen Anlagen vor der eigenen Haustür. Die EEW-Geschäftführer laden die Premnitzer Bürger zu Informationstouren durch ihr Haus und werden in Zukunft sicher bei einem Tag der offenen Tür ihr Unternehmen vorstellen.