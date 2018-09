Rad-Lobby will freie Fahrt ins Zentrum

Marco Marschall

Eberswalde Wer fix mit dem Rad unterwegs sein will, braucht gute Wege. Eine Lobby haben Freunde des Drahtesels in der AG Rad. Die hat Mitarbeitern der Stadtverwaltung in einer Verkehrsschau am Donnerstag aufgezeigt, wo es aus ihrer Sicht noch hapert.

Gleich vier Vertreter aus dem Rathaus hatten sich zur kleinen Tour mit der AG Rad in den Sattel geschwungen. Vom Markt ging es über die Schicklerstraße, Brunnenstraße, Raumerstraße, Rudolf-Breitscheid-Straße und den Schwarzen Weg ins Brandenburgische Viertel. Aus Sicht der AG eine beliebte und schnelle Strecke vom Neubaugebiet in die Stadt.

Und doch gibt es Defizite. So ist das Kopfsteinpflaster in der Schicklerstraße für Leute im Sattel kein Vergnügen, weshalb viele auf den Gehweg ausweichen. Silke Leuschner vom Stadtentwicklungsamt und am Donnerstag ebenfalls dabei, hat eine simple Lösung: „Parallel führt eine sehr gute Route durch den Park am Weidendamm. Die sollte man nutzen.“

Genau am Startpunkt dieser Route, direkt hinter der Brücke über die Schwärze tut sich aus Sicht von AG-Rad-Mitglied Thorsten Kleinteich ein nächster neuralgischer Punkt auf. Radler aus der Brunnenstraße, die den Geh- und Radweg Richtung Park nutzen, müssen an der Lessingstraße stoppen und seien verunsichert. Autos haben jetzt Vorfahrt.

Ändern wird sich daran so schnell wohl nichts. Da der Weg durch den Park nicht als Hauptstraße gewidmet werden kann, ist Vorfahrt für Radfahrer kaum möglich. Für mehr Sicherheit könnte eine Ampelanlage sorgen. Doch das will auch Radfahrer Kleinteich nicht.

Am nächsten Stopp an der Raumerstraße könnte es tatsächlich eine bauliche Veränderung geben. Um auf den höhergelegenen Rad- und Fußgängerdamm entlang der Brunnenstraße aufzufahren, ist laut Tourteilnehmerin Heike Köhle vom Tiefbauamt perspektivisch eine Rampe vorgesehen. Allerdings noch nicht allzu bald. Im Haushalt 2019 stehe die Maßnahme noch nicht.

Eine Gefahrenstelle sehen Mitglieder der AG für jene Radfahrer auf der Rudolf-Breitscheid-Straße, die kurz vor der Kreuzung Grabow/Raumerstraße vom Radweg auf die Straße müssen und möglicherweise von Autofahrern übersehen werden. Die Beschilderung weise die Kraftfahrer darauf hin, heißt es in der Runde. Ob das reicht, sehen einige mit Skepsis.

Den nächsten der umstrittenen Radschutzstreifen könnte es auf der Breitscheidstraße, hinter dem Krankenhaus Richtung Bahnübergang geben. „Das kann auf jeden Fall geprüft werden“, gibt sich Sören Bauer vom Stadtentwicklungsamt optimistisch. Kurz hinter dem Krankenhauskomplext nämlich hört der Radweg auf dem Gehweg auf. Viele Fahrer würden aufgrund einer früheren Regelung dann die Straße queren.

Hinter dem Bahnübergang ist dann die Einfahrt in den Schwarzen Weg der nächste Stopp der Verkehrsschauteilnehmer – für Radfahrer eine beliebte Strecke. Nur leider etwas dunkel ab später Stunde. Doch mit der Beleuchtung ist es offenbar nicht ganz einfach. „Wir haben hier große Probleme mit Vandalismus“, sagt Heike Köhle. Die Befestigung des Weges, der nach Regen schlecht befahrbar ist, steht im Radnutzungskonzept, hat aber nur mittlere Priorität. 150 000 Euro würde die Maßnahme an der 725 Meter langen Strecke kosten, wobei die Art der Befestigung noch nicht geplant ist.

Für die AG hat der Schwarze Weg keinen Vorrang. Dringender ist aus ihrer Sicht eine Änderung der Beschilderung in der Spechthausener Straße. Dort müssten Radfahrer eigentlich den Weg neben der Straße nutzen. Dieser sei laut AG-Mitglied Henning Golüke schlecht befahrbar. Gehwegplatten würden aufplatzen. Hier könnte schon eine Änderung der Beschilderung erste Abhilfe schaffen, die es Radfahrern erlaubt, die Straße zu nutzen.