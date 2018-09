Antwort auf demografischen Wandel

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Genau vor zehn Jahren ist Bärbel Kurczyk von Frankfurt (Oder) nach Eberswalde gezogen, in die Nähe ihrer Tochter. Und seit genau zehn Jahren wohnt sie im Leibnizviertel am Finowkanal, in den dortigen „Wohnterrassen“. Die heute 77-Jährige gehörte 2008 zu den ersten Mietern. In den zehn Jahren, so erzählt sie diese Woche bei der Geburtstagsfeier der städtischen WHG für das Quartier, sei viel passiert. Nachbarn gingen, neue kamen. Was in der Natur der Sache liegt. Denn die „Wohnterrassen“ sind ein spezielles Angebot des kommunalen Wohnungsunternehmens für Senioren. Mit Servicecharakter. Kurczyk erzählt von der kleinen Sportgruppe, vom Chor und dem „sehr schönen Bastelkurs“, den es gab. Sie fühle sich wohl hier. Man sei mitten in der Stadt. Und das Objekt sei eben altersgerecht, auch wenn sie selbst beispielsweise, um sich fit zu halten, (noch) den Fahrstuhl meidet und in die zweite Etage läuft.

WHG-Geschäftsführer Hans-Jürgen Adam hält anlässlich des Jubiläums kurz Rückschau, erinnert an die „mutige und kluge Entscheidung“ seiner Vorgänger, 2005 die sanierungsbedürftige Immobilie aus den 70er-Jahren, bei den Eberswaldern als „Würfelhaus“ bekannt, von der Stadt zu kaufen und dort ein Pilotprojekt zu starten: barrierefreies Wohnen für Senioren mit Service- und Betreuungsleistungen. Als Kooperationspartner dafür wurde die Volkssolidarität gewonnen. Dank eines Anbaus in Terrassenform entstanden bis 2008 insgesamt 59 Appartements, Ein- bis Drei-Raum-Wohnungen mit Größen zwischen 29 und 75 Quadratmetern. 3,4 Millionen Euro habe das Unternehmen damals in das Quartier gesteckt. Eine Investition, die sich auszahlt, so Adam. Die Nachfrage nach derlei Angeboten wachse stetig. Inzwischen gibt es mit der Robert-Koch-Straße 14 ein zweites Objekt. Und bis zum Jahresende folgt noch der „Eisenhammer“ in Westend. Ziel des Unternehmens sei es, in den nächsten Jahren den Anteil altersgerechter bzw. barrierefreier Wohnungen von aktuell zwölf auf 20 Prozent zu erhöhen, so Adam. „Das ist unsere Antwort auf den demografischen Wandel.“ Eine Antwort, die preisgekrönt ist. Das Quartier erhielt das Qualitätssiegel „gewohnt gut – fit für die Zukunft“.

Als Erfolgsgeschichte betrachtet auch Kerstin Maier, Geschäftsführerin der Volkssolidarität Barnim, das Projekt. Bereits 2003, als der Verein das betreute Wohnen am Richterplatz in Betrieb nahm, sei klar gewesen, dass dieses Objekt den Bedarf bei Weitem nicht würde decken können. Für die gute Zusammenarbeit mit der WHG in den „Wohnterrassen“ spreche ebenso, dass sich schnell eine Ortsgruppe der Volkssolidarität vor Ort gründete.

Im vorigen Jahr hat die WHG den Eingangsbereich der „Wohnterrassen“ zu einem Foyer umgestaltet, auch die Grünfläche hat sich gewandelt. Eine Art Hofgarten ist entstanden. In Kürze soll noch ein Lese-Café folgen, so Prokuristin Doreen Boden. (vp)