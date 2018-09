Bessere Anbindung eingefordert

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Stadt und der Wirtschaft haben eine bessere Anbindung an die Metropole Berlin eingefordert. Bei einer Prüfung des Status Regionaler Wachstumskern erklärten sie, Schwedt habe sich gut entwickelt, Straßen-, Gleis- und Wasserverbindungen hielten aber nicht Schritt und bremsten.

Einen ganzen Tag lang beschäftigten sich die externen Prüfer der Büros Ernst Basler + Partner sowie Regionomica mit der Detailanalyse des Regionalen Wirtschaftskerns Schwedt. Neben internen Beratungen mit den Mitarbeitern der Wirtschaftsförderung besuchten die Prüfer auch die neue Papiermaschine der Leipa und trafen in einer großen Runde mit Unternehmern und Vertretern der Stadt im Rathaus zusammen. Evaluierung des Regionalen Wirtschaftskern-Prozesses heißt ihr offizieller Auftrag von der Landesregierung.

Das Land hatte in der Wirtschaftsförderung gezielt auf Wachstum in den Regionen gesetzt und zur Bündelung der Kräfte 15 Städte und Städteverbünde zu Wachstumskernen erklärt. Ihre gezielte Förderung sollte nachhaltiges Wirtschaftswachstum sichern. Aus Sicht der Stadt Schwedt hat das in der Vergangenheit auch gut funktioniert. „Das neue Gleis zum Hafen, der Ausbau der B 166 oder der neuen B 2 – solche und andere wichtigen Projekte hätten wir ohne die gute Unterstützung des Landes sicher nicht so schnell bekommen“, erklärte Bürgermeister Jürgen Polzehl. Zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur konnte Schwedt dank der Förderung als Regionaler Wirtschaftskern auch 1,4 Millionen Euro in die Region holen. Die Wirtschaft hat investiert, PCK, Leipa, Verbio und Butting investierten insgesamt zig Millionen Euro. „Was uns fehlt, ist eine bessere Anbindung und das haben auch die Wirtschaftsvertreter noch einmal sehr nachdrücklich gefordert“, erklärte Polzehl.

Kritisiert wurde der unverhältnismäßig lange und völlig unzureichende Ausbau der B 198, die zu langen Fahrzeiten und der nicht ausreichende Takt der Bahn Richtung Berlin. Deutlich eingefordert wurden eine neue Brücke über die Oder zur Verkehrsentlastung der Innenstadt, der weitere Ausbau der B 198 bis zur Autobahn.

„Wir haben auch mehr Verbindlichkeit eingefordert. Die B 198 haben wir seit Jahren in allen Gremien immer wieder behandelt und versucht, Einfluss zu nehmen, geholfen hat es nicht“, stellt Polzehl fest und schlussfolgert: „Wir müssen mit unseren Forderungen lauter werden.“