Bauverzug und Kostenerhöhungen

Viel zu tun: Uwe Hartwig baut für die Schöpper Fensterwerke die neuen Fenster in Haus I ein. Dort wurde bereits am meisten geschafft. © Foto: Hans Still

Basdorf Auf der kommunalen Großbaustelle „Basdorfer Gärten“ liegen die Baufirmen zurück. Derzeit wird der Bauverzug auf drei Monate geschätzt. Zudem gibt es Kostenerhöhungen, die aber öffentlich noch nicht konkret beziffert werden. Unabhängig davon ist auf dem Baufeld Neues zu entdecken.

Mühelos knabbert sich der Bohrhammer durch die 24-er Wand. David Hietmann bringt binnen weniger Minuten einen Quadratmeter Giebelwand zu Fall, sein Kollege Philipp Wiechmann befördert den Abbruch in eine Mulde. Beide kommen gut voran, was Bauleiter Hans-Peter Bösel vom Potsdamer Architektenbüro van geisten.marfels mit Wohlgefallen zur Kenntnis nimmt. Die zur Greifwalder Firma Vallentin gehörenden Arbeiter sind im Obergeschoss von Haus II dabei, das Spitzdach und die Trennwände abzutragen. Eine Voraussetzung, um anschließend die dritte Etage aufzumauern, einen Ringanker zu gießen und dann die speziell angefertigten Dachbinder zu montieren.

Wie das schlussendlich einmal aussehen wird, lässt sich bereits an Haus I bewundern. Dort sind die Rohbauarbeiten gerade beendet worden, was nicht nur der fast besenreine Zustand in den Kellern, Fluren und künftigen Wohnungen dokumentiert. Vor dem Block liegen demontierte Kranteile, das tonnenschwere Stück hat seinen Job während der Rohbauphase erledigt und wird in den nächsten Tagen abtransportiert.

Im dritten Geschoss von Haus I sind derweil Fensterbauer dabei, die in den Schöpper Fensterwerken angefertigten Fenster einzubauen. Dass am Donnerstag nur zwei Mann aktiv sind, verwundert Bösel etwas. Als beide ihm aber zusagen, dass der angepeilte Baufortschritt sicher geschafft wird, entspannt sich der Bauleiter. Wichtig ist ihm, dass die Südseite von Haus I schnell alle Fenster bekommt, eine Maßnahme von baustrategischer Bedeutung, wie sich zeigt. „Wenn die Fenster eingesetzt sind, kommt sofort die Wärmedämmung an die Südfassade. Die späteren Balkone wurden nämlich schon produziert und werden dann sofort vor der fertigen Fassade aufgebaut und mit der Wand verdübelt.“

Auf der Großbaustelle fällt die überschaubare Menge an Handwerkern deutlich auf. Bauleiter Bösel begründet das für Haus I mit dem Stand der Arbeiten und einem Umstand, der eigentlich nicht verwundert. „Wir haben extreme Diebstahlprobleme, gerade über die Wochenenden kommt immer wieder mal etwas weg. Wertvolle Materialien wie Kupferleitungen oder Sanitärinstallationen können wir daher erst ins Haus schaffen, wenn der Bau abgeschlossen werden kann.“ Zweimal wurde in Baucontainer eingebrochen, teure Baumaschinen wechselten dabei den Besitzer. Spätestens zum Winter sei Haus I dicht, dann kommen die haustechnischen Gewerke zum Einsatz.

Dass nicht alles zum Besten steht, zeigt sich im Gespräch mit dem Wandlitzer Kämmerer Christian Braungard, der zugleich als Geschäftsführer der Basdorfer Entwicklungsgesellschaft (BEG) Verantwortung trägt. Von drei Monaten Zeitverzug spricht er und nennt auch Gründe dafür. So mussten die Bauherren zwangsläufig mit einer Insolvenz eines Fensterherstellers umgehen und die Leistungen erneut ausschreiben. Dadurch entstanden Zeitverzögerungen, die wiederum die Ablaufpläne anderer Firmen berührten. Irgendwann setzt dann der Zeitpunkt ein, bei dem weitere Firmen sich nicht mehr an ihre Angebotssummen halten können. Bei Braungard klingt das so. „Ich biete eine wissenschaftliche Arbeit über die Auswirkungen des Baubooms an. Wir erleben, wie die Auftragsbücher der Firmen randvoll sind und sich Bezugspreise für Baumaterialien erhöhen.“

Von 15 Prozent Preiserhöhungen spricht er, allerdings gelte diese Summe nur für Einzellose. Wie hoch die Mehrkosten insgesamt ausfallen werden, damit will sich nun im September die AG Baucontrolling befassen. Zu jeder Großbaustelle der Gemeindeverwaltung gibt es seit Jahren mindestens einen Baupaten, dessen Auftrag darin besteht, die Geschehnisse und Kosten auf der jeweiligen Baustelle im Blick zu behalten. In Basdorf schafft die Gemeinde 104 kommunale Wohnungen, das Projekt kostet zirka 16 Millionen Euro.

Zum Jahresbeginn 2020 sind nach aktueller Planung die ersten Wohnungen einzugsbe-reit.