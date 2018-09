Bauern mit dem Rücken an der Wand

Daniela Windolff

Wilmersdorf (MOZ) Ernteausfälle durch Dürre, steigende Pachtzinsen, sinkende Erlöse und EU-Reglementierungen sind Themen, mit denen sich die Agrarpolitikerin der Linken im Bundestag, Kirsten Tackmann, auseinandersetzt. Mit Landwirten der Region ist sie im Gespräch, um vor Ort über deren Probleme und politische Lösungswege zu diskutieren.

„Wege übers Land“ nennt Kirsten Tackmann ihre Sommertour, ganz bewusst als Reminiszenz an den gleichnamigen DDR-Kultfilm. Dass der Wandel der Geschichte die Landwirtschaft und das Landleben verändert und bäuerliche Schicksale prägt, gilt bis heute. Es ist nicht nur die wochenlange Dürre, die den Landwirten Existenzsorgen bereitet. Es geht heute vor allem auch um Bodenpreise, die von meistbietenden Pachtzinsen der BVVG und von großen außerlandwirtschaftlichen Investoren diktiert werden, es geht um Erlöse für landwirtschaftliche Produkte, von denen das Wenigste beim Bauern ankommt, es geht um EU-Förderpolitik und auch um das Image der Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor und als Lebensader für den ländlichen Raum.

Diese Fragen beschäftigen die Agrarpolitikerin, seit sie 2005 im Bundestag politische Verantwortung übernommen hat. Die Probleme bleiben, nur die Ursachen für Ernteausfälle variieren. Sind im vergangenen Jahr viele Bauern buchstäblich abgesoffen, hat jetzt die wochenlange Dürre große Teile der erhofften Ernte vernichtet. „Landwirte leben mit der Natur und Wetterkapriolen. Die Frage ist aber, warum es immer gleich so existenzbedrohend ist“, sagt Kirsten Tackmann, als sie den Bio-Bauern Stefan Palme in Wilmersdorf trifft. „Weil die Bauern ohnehin schon mit dem Rücken an der Wand stehen.“

In der Biobranche sei man nicht ganz so anfällig, weil die teure Technik und der Düngereinsatz nicht zu Buche schlagen, und die Preise höher sind. Doch Ernteverluste von 20 bis 50 Prozent je nach Kulturart, müsse man auch im Gut Wilmersdorf verkraften. Investitionen, wie Palme sie in den vergangenen Jahren für die Sanierung der denkmalgeschützten Hofanlage und in moderne Maschinen tätigte, fallen erst einmal aus. Er hat als Biobauer noch ein anderes Problem. Weil die Mindestabstände zu konventionellen Äckern zu gering sind, werde Glyphosat auch auf Bioschläge geweht, was die Bioqualität zunichte macht. Existenzbedrohend seien jedoch für viele Landwirte die hohen Pachtzinsen der BVVG. Palme hatte deshalb vor einigen Jahren mit Biobauern der Region und Partnern einen gemeinnützigen unabhängigen Bodenfonds gegründet, der bis dahin einmalig und wegweisend war. Das hat die Landwirte vor der Bodenschacherei durch große, auswärtige Investoren gerettet. Palme sieht gerade in den Holdingstrukturen durch landwirtschaftsfremde Investoren aus der Ferne die größte Gefahr für die heimische Landwirtschaft. „Dadurch werden nicht nur einheimische Bauern verdrängt, die sich die Bodenpreise nicht mehr leisten können. Die Konzerne haben auch keine soziale und kulturelle Anbindung mehr in die Region, und damit keine Identifikation, was aber dörfliches Leben ausmacht. Die Uckermark habe den größten Anteil außerlandwirtschaftlicher Investoren. Hier seien auch die Bodenpreise am höchsten, so Palme. „Wir haben hier viele junge Landwirte in der Nachbarschaft, die nie an Land kommen, sie brauchen gar keine großen Flächen. Und auch LPG-Nachfolgebetriebe kommen in Schwierigkeiten, weil ein Generationswechsel ansteht. Wenn es keinen Nachfolger gibt, wird verkauft, aber kein Landwirt von hier kann sich einen 2000-Hektar-Betrieb leisten“, so Palme.

Tackmann erläutert, dass die Position der Linken diese Probleme thematisiere. „Kein Bauernland für Spekulanten.“ Den Ausverkauf der heimischen Landwirtschaft und des Bodens als wichtige Naturressource dürfe man als Gesetzgeber nicht dulden. Die Linke fordert eine Genehmigungspflicht von Verkäufen landwirtschaftlicher Betriebe an branchenfremde Investoren. Außerdem kämpft die Fraktion dafür, Ortsansässigkeit und regionale Einbindung als Kriterium für EU-Förderung aufzunehmen. Palme wünscht sich, dass man angesichts des rasant wachsenden Biomarktes in großen Handelsketten ökologische Standards für Bioprodukte mit sozialen Kriterien verknüpft: „Wir haben das Label ,Fair und regional’ gegründet und sind Mitglied im Verbund.“