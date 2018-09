Raus aus dem Schatten

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Austausch, Beratung, Unterstützung für Familien mit schwerkranken Kindern: Das alles zeichnet den Berliner Verein Kinderhilfe aus, der auch in Frankfurt eine Beratungsstelle betreibt und heute sein 35-jähriges Bestehen feiert. Ein besonderes Angebot ist der Geschwistertreff.

Es ist gut zehn Jahre her, als ihr Sohn den ersten epileptischen Anfall erlitt; er war damals zwei Jahre alt. Die Erkrankung stellte das Leben der Eltern, Antje Herrmann und Marcel Schulzendorf, von heute auf morgen auf den Kopf. Und überforderte sie stellenweise auch. „Es sagt einem ja kein Arzt, welche Hilfen man wie beantragen sollte“, nennt Antje Herrmann nur ein Beispiel.

Im Schatten einer solchen familiären Ausnahmesituation stehen meist auch Geschwisterkinder. Bei Familie Herrmann, die in Frankfurt-West wohnt, ist das nicht anders. Die später geborene Tochter der beiden habe schon früh mitbekommen, „dass ihr Bruder etwas mehr Zuwendung benötigt. Sie fordert sich die gleiche Aufmerksamkeit ein“.

Beim Verein Kinderhilfe stehen Geschwister aus Familien mit schwerkranken Kindern einmal im Monat wenigstens für ein paar Stunden im Mittelpunkt. In Frankfurt gibt es das Angebot seit 2016. Sechs Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren sind regelmäßig dabei. „Wird ein Kind schwer krank, ist das auch für Geschwisterkinder eine belastende Situation. Ihre Bedürfnisse, Fragen und Sorgen stehen dann oft hinten an“, erklärt Anja Gumprecht.

Sie leitet die Frankfurter Kontakt- und Beratungsstelle des Kinderhilfe e.V. Der Verein selbst wurde 1983 in Berlin aus einer Selbsthilfegruppe von Familien mit krebskranken Kindern heraus gegründet. Später ging aus diesem die Björn-Schulz-Stiftung hervor, die in Frankfurt ein Kinderhospiz betrieb. Es musste 2014 aus Kostengründen schließen. Die Hospizarbeit übernahm der Verein Löwenkinder. Der Kinderhilfe e.V. wiederum eröffnete eine Beratungsstelle am Marktplatz 3.

„Die beiden Vereine ergänzen sich mit ihren Angeboten gut“, findet Anja Gumprecht, die dienstags von 12-14 Uhr und donnerstags (9-11 Uhr) Sprechzeiten anbieten. Zurzeit betreut sie rund 15 Familien. Sie bietet Beratungen zu rechtlichen und sozialen Fragen an, vermittelt bei langwierigen Therapien und Krankenhausaufenthalten der Kinder Elternwohnungen in Berlin und schafft vor allem Raum für Begegnungen und den Erfahrungsaustausch. „Uns ist es wichtig, nicht nur für die kranken Kinder sondern auch für die Familien da zu sein“, sagt sie.

In den ganzheitlichen Ansatz reiht sich auch der Geschwistertreff ein; er heißt „Und ich?!“ „Die betroffenen Kinder werden manchmal auch Schattenkinder genannt, weil keiner fragt: Wie geht es Dir eigentlich?“, erklärt die Heilpädagogin, die selbst zwei Töchter hat. Eine erkrankte 2013 an Leukämie. Geschwisterkindern bietet sie an einem Samstag im Monat einen Ort, an dem sie sich treffen und den Tag zusammen verbringen können. Dann wird Pizza gebacken. Oder es geht zum Ausflug auf den Ponyhof. „Kinder machen hier die Erfahrung, dass es auch anderen Kindern so geht wie ihnen. Dass sie Bedürfnisse haben dürfen. Dass sie gesehen und gehört werden. Die Treffen bieten ein Ventil“, so Anja Gumprecht. Ob Zoff mit den Eltern, Probleme in der Schule oder Schuldgefühle gegenüber der kranken Schwester oder dem Bruder: alles, was Kinder loswerden möchten, behalte sie für sich, sagt sie. „Das ist das große Versprechen, dass nichts nach außen dringt. Der Geschwistertreff ist ein geschützter Raum.“

„Sie macht das toll“, findet Antje Herrmann. Auch ihre Tochter besucht den Geschwistertreff. „Den Kindern macht das großen Spaß. Unsere Tochter freut sich immer sehr auf die Treffen. Und ist seitdem viel selbstbewusster geworden“, erzählt sie.

Der Verein Kinderhilfe e.V. feiert heute in Berlin sein 35-jähriges Bestehen. Er finanziert alle Projekte ausschließlich über Spenden und ehrenamtliche Arbeit. Mehr Informationen zum Verein und Unterstützungsmöglichkeiten unter www.kinderhilfe-ev.de.