Apfelbäume hängen voller reifer Früchte

dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) Die Brandenburger Apfelbäume hängen in diesem Jahr voller reifer Früchte. Die Obstbauern rechnen nach Angaben des Agrarministeriums mit einer sehr guten Ernte, nachdem es im Vorjahr wegen Frühjahrsfrösten zu großen Ausfällen kam. "Wir haben viele Früchte, es sind manchmal schon zuviele", sagte Christian Dohrmann vom Obsthof Dohrmann in Frankfurt (Oder). In dem Familienbetrieb soll am Montag offiziell die Saison für das Obst eröffnet werden.

Wegen der Menge an den Bäumen konnten sich nicht alle Früchte richtig entwickeln, sagte Dohrmann. Standard der Apfelgröße seien 70 bis 75 Zentimeter Durchmesser: in diesem Jahr seien es nur etwa 65 Zentimeter. "Für ein Kilogramm müssen damit mehr Äpfel gepflückt werden", sagte er.

Er befürchte, dass angesichts des zu erwartenden großen Angebots die Preise gedrückt werden. Durch die Hitze hätten viele Früchte starke Sonnenbrände erlitten. "Braune Flecken und darunter zerstörtes Fruchtfleisch sind ein Qualitätsmangel", sagte er.

Die Brandenburger Obstbauern gehen davon aus, dass von den knapp 900 Hektar, auf denen Apfelbäume stehen, etwa 30 100 Tonnen gepflückt werden.