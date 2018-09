Die Plansche war schon immer da“

Kerstin Ewald

Seefeld (MOZ) In den 50 Jahren ihres Bestehens hat die Kita Wirbelwind im Werneuchener Ortsteil Seefeld unzählige Kinder bis zur Schulreife begleitet. Viele ehemalige heute erwachsenen Zöglinge schauten herein zum Jubiläumsfest, auch ehemalige Erzieherinnen kamen zu Besuch.

„Wir machen jetzt eine coole Party“, wünscht sich ein kleiner Steppke, der mit seiner Mutti über den Kita-Parkplatz stolperte. Wahrscheinlich wurde er nicht enttäuscht. Die singende Showkatze Yellicat alias Bettina Flüss wünschte den „Wirbelwinden“ in ihrem Ständchen ein „geiles Geburtstagsfest“, sie moderierte den kleinen Festakt am Freitag Nachmittag und stand auch den Kindergartenkindern zur Seite, die heute ihr Marienkäfer-Lied vortrugen oder mit den Armen die Dornröschen-Hecke um das Schloss und in den Himmel wachsen ließen. Später gab es eine Zugfahrt mit der „Kleinen Emma“ durch den Ort.

Mandy Monsler, die Leiterin der Kita, freut sich, heute fünf ehemalige Kolleginnen begrüßen zu können - unter ihnen Evelyn Springer, die von 1986 bis 2004 die Einrichtung leitete. Sie war es, die 1992 die Einrichtung in die Trägerschaft der Volkssolidarität überführte hat. Im gleichen Jahr zog auch die Kinderkrippe mit ins Gebäude in der Krummenseer Chaussee 25. Die Kleinsten waren vorher noch in einer Villa im Seefelder Ortszentrum untergebracht. „Eine turbulente Zeit“ erinnert sich Springer. „Statt 54 hatten wir plötzlich 100 Kinder.“

Der ehemaligen Chefin gefällt es, dass ihre Nachfolgerin die Kita mit gleichem Konzept weiterführt: „Es ist gut, dass die Kinder hier nicht nur spielen, sondern auch etwas lernen können“, lobt Springer.

Mandy Monsler, die aktuelle Leiterin, die seit 20 Jahren in der Kita wirbelt, ist damit auch die dienstälteste Erzieherin hier. Ihr ist es, wie sie sagt, ein großes Anliegen, die Kinder gut auf den Übergang zur Schule vorzubereiten. Dabei möchte sie mit ihren sechs Kolleginnen besonders auch sozial benachteiligte Kinder unterstützen: „Wir haben viele Kinder aus sozial schwachen Familien. Wir wollen, dass sie bei uns Dinge lernen, die sie von zu Hause nicht mitbekommen“, so Monsler, die schon selbst hier in die Kita gegangen ist. „Dort draußen in unserer Plansche hab ich schon als Kind gebadet,“ erinnert sie sich.

Positive Rückmeldung zur Arbeit ihres Teams bekommt Monsler von den Eltern und auch von den Grundschullehrern, die später mit den Wirbelwind-Kindern zu tun haben.

Heute kann die Kita, die insgesamt 53 Betreuungsplätze anbietet, mit einem akzeptablen Betreuungsschlüssel arbeiten. Sieben Erzieherinnen kümmern sich derzeit um vier Kindergruppen. In der Krippe kommen auf eine Erzieherin fünf Kleinkinder. „Das ist ok“, findet Mandy Monsler. Doch das war nicht immer so in den letzten Jahren. Auch der Wirbelwind spürte die allgemeine Pädagogenknappheit und war deswegen im Jahr 2015 dazu übergegangen, selbst auszubilden. Heute arbeitet mit Beate Jonas die erste in der Kita Wirbelwind ausgebildete Kraft hier.

Demnächst werden die Kinder wohl Kräuter aus dem eigenen Garten genießen können. Die Damen von der örtlichen Gruppe der Volkssolidarität hatten einen Gutschein von 500 Euro im Gepäck. Auch die Eltern hatten sich für die Geburtstagsparty ins Zeug gelegt. So hatte eine Familie unzählige Sponsoren für die Tombola akquiriert, eine andere eine Gulaschkanone besorgt und das Kuchenbuffet zeugte von liebevoller Feinarbeit.