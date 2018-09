Kleiner Helfer: Ein Orgamat übernimmt das Drücken der Tasten bei vielen Stimmarbeiten an der Orgel, auch per Fernbedienung. © Foto: Oliver Voigt

Oliver Voigt

Schwedt (MOZ) Die letzte Pfeife der Schuke-Orgel in der Schwedter Katharinenkirche ist an ihren Platz zurückgestellt und auf die endgültige Tonhöhe gestimmt. In den vergangenen drei Wochen waren die Orgelbauer Hartmut Beyer, Friedhelm Baaske und Rolf Pietrusky der Orgelbaufirma Schuke damit beschäftigt, die etwa 1770 Orgelpfeifen auszubauen und zu reinigen. Die kleinsten Metallpfeifen mit einigen Millimetern Länge erhielten die selbe Sorgfalt wie die größten Holzpfeifen mit knapp 5 Metern. Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine Holzwurmbekämpfung durchgeführt. „So eine Maßnahme ist etwa alle 20 Jahre nötig, um Staub und Insektenreste zu entfernen, Verschleißteile zu erneuern und die Spielfähigkeit des größten Schwedter Musikinstrumentes zu erhalten“, erklärt Hartmut Beyer. Ebenfalls sei es gelungen, bei einigen Registern deutliche klangliche Verbesserungen zu erzielen. Dabei kamen die unterschiedlichsten Werkzeuge zum Einsatz, neben der Spezialausrüstung wie Stimmhörner und Kernstecher leistete auch eine Zahnbürste ihren Dienst.

Der Kirchenmusiker Andreas Kessler konnte sich bei diesem Vorhaben über finanzielle Unterstützung freuen. „Neben Kollekten aus Konzerten und Spenden von Einzelpersonen griffen die Stadtsparkasse Schwedt sowie die Stadt Schwedt der evangelischen Gemeinde kräftig unter die Arme. Allen Unterstützern gilt unser Dank.“ (ovo)