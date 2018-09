Auch mit 83 noch lange nicht artig

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es gibt den einen Moment, da wird aus Malen und Zeichnen, Formen und Bauen Kunst. Herdegen Fehlhaber hat ihn zum ersten Mal an der Leipziger Kunsthochschule erlebt, als er einen Gipskopf formte. „Plötzlich schwebte der, er hatte Leben“, erinnert sich der 83-Jährige an diesen Moment in den frühen 1960er-Jahren. Noch heute zieht er eine strenge Grenze zwischen denen, die einfach nur die Wirklichkeit abbilden und denen, die Fantasie hinzugeben.

„Querschnitt meiner Arbeiten 1960 – 2018“ heißt die Ausstellung, die ab Sonnabend in der Spectrum Galerie zu sehen sein wird. Und es ist ein beeindruckend vielfältiger Einblick den man in das Schaffen von Fehlhaber bekommt. Eindeutig ist der Einfluss von kubistischen Vorbildern vor allem in seinen jüngeren Werken. Stets etwas gedeckt und doch farbintensiv verschränken sich Bögen und Kanten. Der Betrachter schaut in den Kosmos, in glühendes Sonnenlicht, in zerstörte Natur und heile Gartenwelt. Ist etwas zu glatt, zu realistisch, „zu artig“, wie der Künstler sagt, überarbeitet er es, bis die Spannung stimmt. Fast immer entdeckt man eine Person, manchmal nur einen bewegten Schatten. Der Mensch und seine Umwelt, das ist es, was Fehlhaber interessiert. Früher baute er in alle Bilder als Symbol dafür einen Kondensstreifen ein. „Der Mensch ist immer da, die Landschaft gehört ihm“, soll das heißen.

Auf welch großartiger Technik Fehlhabers Verfremdungen beruhen, sieht man, wenn man seine frühen Radierungen betrachtet, seine Plakatkunst und die berührenden Kreide-Zeichnungen seiner verstorbenen Frau Margit. Auf einer aus dem Jahr 1969 hüllt sich die schmale Frau mit dem intensiven Blick in eine dicke Decke. „Mir ist kalt“, steht daneben. „Wir haben damals gerade unser Haus gebaut und die Heizung war noch nicht angeschlossen“, erinnert sich Fehlhaber. Nach ihrem Tod 1985 malt er ein Bild von sich und ihr. Sie in Schwarz-weiß, ein Schatten am Rand, er in Rot, den Kopf schräg, die Arme um den Körper geschlungen. Ein eingefangener Gemütszustand.

Den politisch hellsichtigen Fehlhaber entdeckt der Ausstellungsbesucher gleich am Eingang der Galerie. „Quo Vadis“ heißt sein gemalter Kommentar von 1990. Da zerbricht ein Käfig, doch der Befreite tappt ins Leere, sein Kopf schwebt gen Himmel, doch den Körper gibt das Gefängnis nicht so recht her. Auch für Fehlhaber war die Wende ein Bruch. Verdienen konnte er mit seiner Kunst danach kaum noch etwas. Gemälde verkauften sich nicht, Aufträge für Kunst am Bau blieben aus. Doch Fehlhaber malt weiter. Die Kunst-Momente kommen noch immer über ihn.

Die Vernissage beginnt am Sonnabend um 16 Uhr in der Galerie am Baumschulenweg 48. Anschließend ist die Schau bis zum 6. Oktober von Mo bis Fr zwischen 10 und 16 Uhr zu sehen.