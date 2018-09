Ein süßes Hobby

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Fast auf den Tag genau vor 70 Jahren schlossen sich fünfzehn Ketziner Hobbyimker zu einem Verein zusammen, damals noch im Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK). „Dazu gehörten unter anderen Adolf Kreuschner, Heinrich Hermes, Elektromeister Menzel und mein Vater Paul Zimmermann“, zählte kürzlich Klemens Zimmermann auf. Einzelheiten aus der Gründungszeit seien leider nicht mehr bekannt, bedauerte er. Aber 70 Jahre Ketziner Imkerverein seien ein Grund zum Anstoßen, meinte Simona Wesch auf einer kleinen Jubiläumsfeier.

So an die 30 Völker halten die sieben Ketziner Hobbyimker des Vereins, weiß Vereinsvorsitzender Udo Havel. Es gäbe aber in der Stadt weitere, die nicht im Verein Mitglied sind. Er imkert allerdings erst seit zehn Jahren. Und weil Geburtstage auch immer Stunden des Rückblicks sind, erzählte er über seinen Start. Bei den Spandauer Imkern wollte er sich die fachlichen Grundlagen vermitteln lassen, aber die verwiesen ihn an einen ausgewiesenen Ketziner Fachmann, und das war Klemens Zimmermann, der sozusagen sein Pate wurde, schmunzelten beide bei der Geburtstagsfeier.

Zwei ganz spezielle Getränke der Imker gibt es auch. Met, der bekannte Honigwein, sei in der Herstellung zu aufwendig, meinte Werner Mikowski, Bärenfang wäre einfacher. Honig mit starkem Alkohol aufsetzen, später mit Wasser auf so etwa 32 Prozent Alkohol verdünnen und fertig ist der Honiglikör, schilderte er kurz und bündig das Rezept.

So ganz einfach ist die Imkerei heutzutage offensichtlich nicht. Es fehlt an Blühflächen und in der Landwirtschaft an einst übliche Kulturen wie den Klee und Phazelia, die zu den besten Bienenweiden gehören. Außer Raps gibt es kaum Kulturen, die für die Bienen interessant sind und dann macht die Varoa-Milbe seit Jahren den Bienen zu schaffen. „Immer wieder kann es vorkommen, dass wir durch die Milben Völker verlieren“, meinte Simona Wesch. So sei der vergangene Winter zu mild gewesen.

In der DDR habe es zwischen den Landwirtschaftsbetrieben und den Wanderimkern Verträge gegeben, die unter anderem das Aufstellen der Bienenwagen und vor allem die gegenseitige Abstimmung beim Spritzen von bienengefährlichen Schädlingsbekämpfungsmitteln regelten. Das ist alles seit der Wende weggefallen, blickte Lothar Lucke zurück. Er ist der Vorsitzende des Landesverbandes der Brandenburgischen Imker und stellt seine Bienen-Beuten unter anderem auch nahe Etzin auf. Hier freue er sich über die Aktion des Landwirtes Frank Zöllner, der schon seit Jahren auf eigene Initiative Blühstreifen auf seinen Feldern anlegt. „Das machen noch zu wenige, so fehlt den Bienen zeitweilig die Tracht“, bedauerte er und merkte an, dass es gut wäre, wenn auf lokaler Ebene die Zusammenarbeit der Imker mit den Landwirten besser werden würde. Als ausdrücklich positives Beispiel nannte er die Ketziner Marktfrucht GmbH, die ihn vor beabsichtigten Spritzungen informieren würde. Leider sei das nicht immer der Fall.

Und wie ist es um die Zukunft der Imkerei bestellt? Lucke sieht sie positiv. Die Förderung für Einsteiger durch das Land wirke sich positiv aus. Es kommen mehr Imker dazu, als aus Alters- und anderen Gründen ausscheiden, ist er froh. Ketzin allerdings würde sich über weitere Mitglieder für dieses süße Hobby freuen.