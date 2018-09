Seit 50 Jahren im Beruf, seit 40 Jahren Meister

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Nach drei Tagen wollte er schon hinschmeißen. Er hat es nicht getan. So wie Werner Mundt ergeht es sicher selbst heute noch vielen, die ihre Ausbildung im elterlichen Betrieb beginnen. Morgen ist er seit 50 Jahren in seinem Beruf und am Donnerstag konnte er auf sein 40-jähriges Jubiläum als Rundfunk- und Fernsehmechanikermeister zurückblicken.

Am 1. September 1968 begann der gebürtige Oranienburger seine Ausbildung im Geschäft seines Vaters. Lehrjahre und Berufsschule folgten in Berlin. Der allgemeine Teil der Meisterschulung lief gemeinsam mit Friseuren und Schlossern in Oranienburg. Die fachspezifischen theoretischen und praktischen Schritte folgten im Radio- und Fernsehwerk Staßfurt. Mundt, der 1986 den väterlichen Betrieb übernahm, spezialisierte sich auf Farbfernseher. Da die DDR damals Industriemeister bevorzugte, hatten sich Handwerksmeister oft mit zugewiesenen Bereichen abzufinden. Für Mundt war das Kremmen und Umgebung.

Gemeinsam mit seiner Frau Ulla, die zuvor in der Buchhaltung bei Spezialfarben Oranienburg (heute Orafol) gearbeitet hatte, führten sie das Geschäft durch Höhen und Tiefen. Die Wende stellte sie 1990 vor neue Herausforderungen. In dem neuen Laden in der Lehnitzstraße war West-Radio- und Fernsehtechnik im Wert von 20 000 DMark eingetroffen. „Weil dort ein Fenster eingebaut werden sollte, stand das Geschäft offen da. Mehrmals kampierte ich dort, um Einbrüche zu verhindern“, erinnert sich Mundt.

Vorübergehend führten die Mundts zwei Geschäfte, das in der Lehnitzstraße und den großen Laden am Bötzower Platz, der bis heute Firmensitz ist. 13 Mitarbeiter wurden zu Hochzeiten beschäftigt. „Radio Mundt“ war schließlich ein Begriff in der Region. Für viele Stammkunden ist er es bis heute. Allerdings setzen Großmärkte und auch der Online-Handel dem Handwerk zu. Gefragt ist dann aber wieder verstärkt, wenn es um den Service geht.

„Mir machen der Betrieb und die Arbeit nach wie vor viel Freude“, sagt der 66-Jährige und spricht damit auch für seine Frau. Sie sei der ruhige Pol und sie schmeiße den Laden oft allein, räumt Werner Mundt ein, der sich seit Jahrzehnten in der Kommunalpolitik in Stadt und Kreis engagiert. Tochter Beatrice, die als Kauffrau rund 20 Jahren im Unternehmen mitarbeitete, hat sich beruflich anders orientiert. „Einen Nachfolger habe ich nicht. Sollte jemand Interesse haben, können wir über alles reden“, sagt Mundt, der es politisch 2019 für eine Wahlperiode nochmals wissen will.