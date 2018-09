Verkehrsaktion Achtung toter Winkel

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Spätestens seit dem schweren LKW-Unfall im Januar an der Kreuzung Upstallstraße/Rathenower Straße, bei dem eine zehnjährige Grundschülerin auf ihrem Fahrrad von einem LKW überrollt wurde und ums Leben kam, ist die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr einmal mehr in den Mittelpunkt gerückt.

Nach einem Aktionstag zur Verkehrserziehung für rund 300 Brandenburger Grundschüler im März dieses Jahres, war das Team des Blicki e.V. jetzt noch einmal für eine ganze Aktionswoche in der Stadt. Vom 27. bis 31. August bekam Brandenburg an der Havel Besuch von Blicki, dem fröhlichen Känguru und Maskottchen der Verkehrssicherheitsinitiative des Blicki e.V. Begleitet von einem LKW machte Blicki Halt an der Grundschule Gebrüder Grimm, an der Konrad-Sprengel-Grundschule, an der Evangelischen Grundschule, an der Luckenberger Schule und abschließend an der Grundschule in der Kleinen Gartenstraße, um den Kindern spielerisch und interaktiv den richtigen Umgang im Straßenverkehr zu vermitteln. Hierbei legen sie den Schwerpunkt auf große Fahrzeuge und LKWs, die für Kinder eine ganz besondere Faszination ausstrahlen – aber auch ein hohes Risiko bedeuten können. Vier verschiedene Stationen stehen bereit, an denen die Schüler unter anderem ihre eigene Reaktionsfähigkeit testen, aus der Fahrerkabine eines echten LKWs den „toten Winkel“ kennenlernen, den Bremsweg entdecken und beim Schwarzlichttheater das Verhalten im Straßenverkehr üben. Immer mit dabei: Blicki, das freundliche Känguru, das ganz genau weiß, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält. „Blicki blickt‘s“ wurde dabei unterstützt von MAN und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.

Am Mittwoch war deshalb MBS-Marktdirektor Ronald Priebe zusammen mit Oberbürgermeister Steffen Scheller zu Gast in der Evangelischen Grundschule am Dom, um sich selbst anzuschauen, wie die Kinder für das richtige Verhalten im Straßenverkehr sensibilisiert werden sollen. Anschließend sagte Scheller: „Die Verkehrsaktionen des Blicki e.V. sind enorm wichtig, um Kinder auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Das gilt ganz besonders für die vielen hundert Schulanfänger, die sich seit letzter Woche neu im Straßenverkehr orientieren. Die Aktion richtet sich aber nicht nur an die Kinder, sondern wir unterstützen damit auch die dringende Forderung nach Abbiege-Assistenten für LKW, mit denen schwere Unfälle verhindert werden können.“

Etwa ein Drittel der jährlich im Straßenverkehr getöteten Radfahrer ‐ und unter ihnen auch zahlreiche Kinder ‐ sind Opfer von Abbiegeunfällen. Der Bundesrat hat deshalb am 8. Juni 2018 eine Resolution verabschiedet, die den verpflichtenden Einbau von Abbiegeassistenz‐Systemen fordert, die den LKW‐Fahrer beim Abbiegen vor Radfahrern und Fußgängern warnen. Doch damit wirklich alle LKW auf den Straßen, egal aus welchem Land sie kommen, mit solchen Abbiegeassistenten ausgestattet werden, muss diese Forderung auch erst auf EU‐Ebene beschlossen werden.