Schulhofschlägerei mit Konsequenzen

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) An der Neuhardenberger „Grundschule am Windmühlenberg“ ist es am Freitag vergangener Woche nach dem Unterricht zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein Schüler am Kopf derart verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Darüber hat der Schulträger, das Amt Neubardenberg, nun informiert, nachdem über den Vorfall bereits Gerüchte kursierten.

Gemeinsam mit Schulleiterin Petra Arendt sowie in Absprache mit der Schulelternsprecherin hat Amtsdirektorin Grit Brinkmann einen Elternbrief verfasst, um über das Geschehene in Kenntnis zu setzen. Bei dem Vorfall haben zwei Schüler mit Migrationshintergrund aus der fünften und sechsten Klasse einen deutschen Mitschüler stark verletzt. Mittlerweile ist das verletzte Kind aus dem Krankenhaus entlassen worden. „Die Ergebnisse der bisherigen ärztlichen Untersuchungen waren zum Glück ohne Befund“, sagt Thomas Manig, stellvertretender Amtsdirektor, auf Nachfrage.

Die beiden Schüler, die den Mitschüler verletzt haben, wurden mit sofortiger Wirkung vom Unterricht ausgeschlossen. Ebenso wurde ein Lehrer, der zur Zeit der Auseinandersetzung Aufsicht hatte, suspendiert.

Ob dies daran lag, dass er seine Aufsichtspflicht verletzt hat, will Manig derzeit nicht kommentieren. Er verweist auf die laufenden Ermittlungen. Auch Petra Arendt möchte sich nicht weiter äußern. Man habe sich mit allen Beteiligten darauf verständigt, über das Amt neue Informationen bekannt zu geben. Dort versichert Thomas Manig, dass in engem Kontakt mit den Eltern, dem Staatlichen Schulamt, dem Landkreis Märkisch-Oderland sowie der Polizei alles dafür getan werde, den Vorfall aufzuarbeiten und zu klären.