Rache ist - schön

Stefan Klug

(MOZ) Das romantisch-luxuriöse Wochenende von Jen und ihrem vermeintlichen Freund Richard endet abrupt, als dessen Freunde früher als erwartet auftauchen. Als Richard die für die bevorstehende Jagd erforderlichen Papiere besorgt, deutet einer der Anwesenden die recht freizügige Art der jungen Frau vom Vorabend falsch und vergeht sich an ihr. Zu deren Entsetzen nimmt Richard den Vorfall jedoch nicht wirklich ernst. Und als Jen daraufhin versucht, vom Anwesen zu fliehen, stößt ihr Lover sie eine Klippe hinunter. Mehr tot als lebendig kann sich die Verletzte vom Tatort entfernen und beschließt, zu überleben. Das dürfte aber nur gelingen, wenn sie im Gegenzug alle anderen tötet. Waffen für dieses Vorhaben jedenfalls sind genügend vorhanden. Das Katz-und-Maus-Spiel beginnt.

Rape-and-Revange-Actioner laufen immer nach dem gleichen Muster ab. Da ist es schwer, neue Akzente zu setzen. Regie-Newcomerin Coralie Fargeat versucht es mal mit einer Hauptdarstellerin, der man einen brutalen Rachefeldzug nicht wirklich zutraut. Überhaupt lotet die Regisseurin die Glaubensfähigkeit des Publikums sehr tief aus. So kann der Streifen gleich zu Beginn beim Zuschauer entweder voll punkten oder gnadenlos verlieren. Abhängig von dieser Entscheidung dürfte dann auch die Einschätzung des weiteren Verlaufs sein. Fakt ist, Fargeat ordnet alles dem Überlebenswillen des Opfers unter und macht so Unmögliches möglich. Fakt ist auch, dass der Genre-Liebhaber genau das sehen will, der Bösewicht muss leiden, egal an welchen Haaren die Geschehnisse dafür herbeigezogen werden müssen. Weitere Zutaten sind hektoliterweise Filmblut und viele stylische Einstellungen. Denn da die eher dünne Story für fast zwei Filmstunden nicht ausreicht, fängt die Kamera bestimmte Situationen in epischer Länge ein, auch die Duscherei von Kevin Janssen.

Genre: Action; FSK: 18 Jahre; Laufzeit: 113 Minuten; Verleih: Koch; Regie: Coralie Fargeat; Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Avant Strangel; F 2017