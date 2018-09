Kirchendebatte über das Abendmahl

MOZ

Beeskow (MOZ) Zu sechs Gesprächen zum Abendmahl mit Probst Christian Stäblein lädt die Evangelische Kirche Berlin – Brandenburg – schlesische Oberlausitz ein. Eine der Runden findet am 5. September in Beeskow statt. Sie beginnt um 19 Uhr in der Alten Schule auf dem Kirchplatz. Diskutiert wird die Frage: Wer darf zum Abendmahl kommen?

Die Kirchenleitung hat sich auf der Grundlage der Beschlussfassung in der Synode dazu entschlossen, in einen landeskirchenweiten Klärungsprozess einzutreten. Menschen erleben die sehr vielfältige Abendmahlspraxis in den Gemeinden als gut, aber auch manchmal als verunsichernd oder in mancher Hinsicht zu diskutieren. Dabei geht es um Fragen, wie die der regulären Einladung getaufter Kinder zum Abendmahl, um die Konfirmation als Zulassungsvoraussetzung zum Abendmahl sowie um den Umgang mit ausgetretenen Kirchenmitgliedern. Infrage steht ebenso, ob es ein angemessenes Sprechen von „Ausschluss“ und „Kirchenzucht“ im Zusammenhang mit dem Abendmahl noch geben kann.

„Es lohnt sich, diesen Klärungsprozess gemeinsam anzugehen. Wir brauchen eine gemeinsame theologische Basis, die es uns ermöglicht, die praktischen Fragen im Konsens zu beantworten“, hießt es in der Einladung zu der Veranstaltung, zu der ausdrücklich jeder Interessent willkommen ist.