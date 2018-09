Rauschgiftkriminalität geht zurück

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Suchberatungsstelle des AWO-Kreisverbandes Eisenhüttenstadt spielt in 60 Prozent der Fälle Alkoholmissbrauch eine Rolle. Illegale Drogen fallen dagegen kaum ins Gewicht. Geht man nach der Polizeistatistik, ist die Rauschgiftkriminalität im Raum Eisenhüttenstadt rückläufig.

Wenn Menschen in der Suchberatungsstelle des AWO-Kreisverbandes Eisenhüttenstadt Hilfe suchen, ist das in 60 Prozent aller Fälle wegen einer Alkoholsucht. Der Missbrauch illegaler Drogen von Cannabis, über Kokain bis hin zu Stimulanzien spielt dagegen eher eine untergeordnete Rolle. Daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie weit verbreitet Drogen in der Region sind, macht Sebastian Hirt, Leiter der Suchberatungsstelle, nur mit Vorsicht. Das scheine nicht das Problem in der Region zu sein und Hirt schränkt aber gleich ein: „So stellt es sich bei uns dar.“ Die Suchberatungsstelle funktioniere nach dem Komm-Prinzip, es wird niemand verpflichtet, die Angebote in Anspruch zu nehmen. Wobei Sebastian Hirt feststellt, dass innerhalb der vergangenen zehn Jahre die Fallzahlen bei bestimmten Drogen gestiegen sind, bei Cannabis um das zweieinhalbfache. Immerhin in 15 Prozent der Beratungsfälle geht es um die Cannabis-Sucht. Selbst Kinder und Jugendliche kommen wegen Drogenproblemen zur Suchtberatungsstelle.

Wenn man nach der Polizeistatistik geht, dann spielt Rauschgiftkriminalität – also unter anderem der Verkauf illegaler Drogen – im Bereich des Reviers Eisenhüttenstadt nicht so die große Rolle. 2017 sind die Fallzahlen im Deliktbereich Rauschgiftkriminalität um 70 auf 125 zurückgegangen im Vergleich zum Jahr 2016. Wobei der Bereich Eisenhüttenstadt da eher eine Insel der Seligen zu sein scheint. Denn schon im Bereich des Polizeireviers Fürstenwalde sieht es deutlich anders aus. Da hat die Polizei im vergangenen Jahr 613 Fälle von Rauschgiftkriminalität ermittelt, 239 mehr als 2016. Auch in der Stadt Frankfurt liegen die Fallzahlen höher als in Eisenhüttenstadt. Allerdings sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Die Polizei betont immer wieder, dass Rauschgiftkriminalität ein Kontrolldelikt ist, also je intensiver danach geforscht wird, desto mehr wird auch gefunden. Vor allem im Bereich Fürstenwalde und Erkner, wo der Druck aus Berlin zu spüren ist, sind Spezialisten der Polizei für diesen Deliktbereich tätig. Immerhin: Die Droge Crystal Meth, deren Konsum zu schweren gesundheitlichen Schäden führt und die im Süden Brandenburgs verbreitet ist, ist nach Kenntnissen der Polizei in der Region noch kaum verbreitet.

Sebastian Hirt, der die Suchberatung kürzlich im Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt hatte, erklärte, dass die Fallzahlen die vergangenen Jahre über relativ konstant geblieben sind. Im vergangenen Jahr wurden 250 Ratsuchende wegen einer Sucht beraten. Die Beratung übernehmen er und noch eine weitere Mitarbeiterin. „Die Altersspanne liegt zwischen 12 Jahren bis weit in die 70 hinein“, erklärte Sebastian Hirt. Wobei die Hauptaltersgruppe, fast ein Drittel, die Rat und Hilfe suchen, zwischen 50 und 60 Jahre alt sind. 43 Prozent sind Harz-IV-Empfänger.

Die Suchtberatungsstelle bietet auch Präventionsveranstaltungen unter anderem in Schulen an. „Da würde ich mir wünschen, dass wir mehr Unterstützung geben könnten, dass es nicht zu einer Drogensucht kommt“, sagte Sebastian Hirt. Doch die personelle Situation in der Suchtberatungsstelle lasse dies derzeit nicht zu.