Rönnebeck feiert die Ernte

Matthias Henke

Rönnbeck (MOZ) Der Sonnenberger Ortsteil Rönnebeck feiert dieses Jahr wieder sein Erntefest und lädt Einwohner und Gäste aus nah und fern dazu ein. Beginn ist am Sonnabend, 8. September, um 11.30 Uhr mit einem Erntedankgottesdienst in der Kirche. Um 13 Uhr startet dann der Ernteumzug durch das Dorf. Danach beginnt zirka um 14 Uhr das bunte Treiben auf dem Festplatz am Gemeindezentrum.

Programmpunkte sind unter anderem: Auftritt der Jagdhornbläser, der schon traditionelle Bändertanz der Rönnebecker Frauen und Vorführung des Getreidedreschens mit der Hand nach alter Tradition und des Schafscherens. Außerdem wird bei einem Wettkampf die stärkste Bäuerin und der stärkste Bauer gesucht. Dieses Jahr gibt es auch wieder ein Programm der Rönnebecker Spaßmannschaft, bei dem es wieder einiges zum Lachen und Schmunzeln gibt, wie die Veranstalter versprechen. Auf die Kinder warten unter anderem eine Hüpfburg, Kinderschminken und Spiele mit dem Jugendclub Gransee.

Das Kuchenbüfett ist reichlich gedeckt. Die Feuerwehr kümmert sich um Gegrilltes. Außerdem werden Räucherfisch und allerlei Getränke angeboten. Am Abend ist dann Tanz bis in die Nacht angesagt.(mhe)