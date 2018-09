50 Jahre Salon Methfessel

Roland Becker

Nieder Neuendorf (HGA) Gäbe es die Goldene Haarspange der Friseurinnung, müsste diese heute ins – garantiert frisch frisierte – Haar von Ursula Methfessel gesteckt werden. Vor 50 Jahren übernahm sie den Friseursalon von Otto Schmidt, der sich damals in der Dorfstraße 28 befand.

Es waren unruhige Zeiten, in denen die damals 24-Jährige den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. In jenen Tagen hatten sowjetische Panzer die CSSR überrollt, und im Sozialismus à la DDR waren private Unternehmer kaum noch vorgesehen. Nur wenige Dutzend Meter von der Berliner Mauer entfernt eroberte sich die Frisörin dennoch ihr ganz privates Stück wirtschaftlicher Freiheit. „So nah am Grenzgebiet war der Salon zu abgelegen. Es gab keine weiteren Bewerber“, erinnet sich Ursula Methfessel. Auch die staatliche Frisörkette hatte kein Interesse, den Nieder Neuendorfern den Kopf zu waschen. Also war der Weg für die junge Frau frei. Es war ein steiniger Weg.

Die erste Hürde: Ursula Rahn, wie sie damals hieß, musste den Abschluss der zehnten Klasse auf der Abendschule des Stahlwerks nachzuholen. Danach stand die Meister-Ausbildung an. Und die hatte es in sich: A-, B-, und C-Lehrgang. Im A-Lehrgang, in der sie die wirtschaftlichen Grundlagen lernte, saß auch ihr späterer Mann Jürgen. „Wir haben eine Fahrgemeinschaft gebildet“, erinnert sie sich. Es folgte noch eine ganz andere, viel tiefer gehende Gemeinschaft.

Drei Jahre lang opferte sie ihre Wochenenden, um in Potsdam-Babelsberg eine Meisterin in Sachen Frisörhandwerk zu werden. Und dann wurde es ernst: Der Ernst trug den Fachbegriff Perücke mit tamponiertem Mittelscheitel. „Das ist ein Scheitel, der nach allen Seiten gekämmt werden kann“, erklärt die Fachfrau lachend dem Laien. Dazu kamen eine Tages- und eine Abendfrisur, ein Kinderhaarschnitt und einer für den Herrn. An die festliche Damenfrisur erinnert sich die Frau vom Fach noch genau: „Das war eine wellige Kurzhaarfrisur mit einem künstlichen, aber natürlich aussehenden Haarteil, das nicht auffallen durfte.“

Was damals gelernt wurde, kommt der Friseurmeisterin noch heute zugute. „Es gibt eine Stammkundin, die heute noch dieselbe Frisur möchte wie beim ersten Besuch. Die lässt sich nichts anderes einreden“, plaudert die Nieder Neuendorferin aus ihrem haarigen Alltag.

Die Selbstständigkeit hat Ursula Methfessel nie bereut. Reich wurde man mit Lockenwickler und Dauerwelle allerdings nicht. Ein Kinderhaarschnitt kostete in der DDR landauf landab eine Mark und fünf Pfennige. „Meine Frau hatte ihr Hobby und ich meinen Beruf“, scherzt Ehemann Jürgen und fügt hinzu: „Wir waren froh, wenn wir mit dem Salon knapp über Plus-Minus-Null lagen.“ Auch heute noch müsse fast mit Dumpingpreisen agiert werden, um am geografischen Ende der Hennigsdorfer Frisörwelt gegen die Konkurrenz bestehen zu können. Andererseits lassen sich auch Kundinnen aus Spandau und Heiligensee hier ihre Haare legen, föhnen, waschen.

Die Zeiten wendeten sich, wurden aber nicht einfacher. Während 1990 die Mauer in Nieder Neuendorf verschwand, baute sich eine neue Hürde auf. Als Hausbesitzer Otto Schmidt 1991 starb, ahnten die Methfessels: „Das geht hier mit der Miete nicht mehr lange gut.“ Wie praktisch, dass Jürgen Methfessel gerade auf dem Familiengrundstück in der Straße An der Baumschule dabei war, einen Hobby- und Wirtschaftstrakt zu bauen. „Das kannste vergessen. Das muss umgebaut werden, da muss der Laden rein“, eröffnete ihm seine Frau neue Perspektiven fürs feierabendliche Handwerkern.

Der wurde mit seinen handwerklichen Fähigkeiten allerdings vor fast unlösbare Probleme gestellt. Die bereits existente Decke, so wurde von Amts wegen festgestellt, war für ein Geschäft fünf Zentimeter zu tief. „Das war ein steiniger Weg“, sagt er rückblickend. Wobei er dabei keine Steine bewegte, sprich die Decke anheben musste, sondern die zuständige Stelle überzeugen konnte, das Bauwerk zu genehmigen. „Ich habe zwei Kunden, die sind deutlich über zwei Meter. Die müssen sich bücken, wenn sie durch die Tür wollen“, plaudert die Meisterin.

Zum Frisör zu gehen, dass bedeutet für viele Stammkunden, ihr zweites Wohnzimmer zu betreten. Beim Frisieren wird geplaudert. Dass Schwiegertochter Marina Methfessel damit kein Problem hat, glaubt man der quirligen Frau sofort. Die gelernte Zahntechnikerin hat vor 15 Jahren umgesattelt. „Ich habe das Frisörhandwerk von der Pieke auf mit lauter 20-Jährigen gelernt. Die konnten Mutti zu mir sagen“, scherzt sie. Während die Schwiegermutter mehr aufs Seriöse als auf Experimente setzt, mag Marina Methfessel das Außergewöhnliche: „Bei mir kann die Frisur auch mal mehrfarbig werden. Und als nächstes beschäftige ich mich mit Haar­­tattoos“, verrät sie. Bereits seit 20 Jahren mit von der Partie ist auch Carmen Bismark, die damit fest zur Frisörfamilie gehört.

Bei all der Feierei am heutigen Tag – ab 10 Uhr sind Gratulanten gern gesehen – wird keine Zeit für Wehmut bleiben. Wobei, ein wenig davon dürfte in Ursula Methfessel hin und wieder schon hochkommen. Mit ihren 74 Jahren ist sie bereits kürzer getreten. Drei Tage die Woche „und wenn ich vom Haus aus sehe, dass Andrang ist“, arbeitet sie noch. „Sie kann das Geschäft ja auch von der Couch aus leiten“, meint die 58-jährige Schwiegertochter. Wenn eines Tages Kamm und Schere beiseite gelegt werden, geschieht das konsequent. „Wir machen dann beide das Licht hier aus“, haben sie sich versprochen. Jürgen Methfessel könnte dann mit 25-jähriger Verspätung endlich seinen Hobbyraum einrichten.