„Kommando“ unter dem Hammer

Ines Weber-Rath

Reitwein (MOZ) Am 21. September soll das Areal des so genannten Kommando am Reitweiner Ortsrand in Berlin versteigert werden. Pächter Stephan Eckert, ein Öko-Bauer, hat den Termin eher zufällig erfahren. Er will mitbieten und sucht dafür noch Unterstützer.

Im Dorf ist Stephan Eckert, den sie „Ecki“ nennen, längst als ein Neubürger bekannt, der mit anpackt. Deshalb war es für die Gemeindevertreter auch keine Frage, seine Fürsprecher zu sein. Der Öko-Landwirt hat es schriftlich: Die Gemeinde steht hinter den Plänen, die der 35-Jährige und weitere ortsansässige Jung-Unternehmer für die im Volksmund „Kommando“ genannte ehemalige NVA-Liegenschaft am Ortsrand, Richtung Oder, entwickelt haben. Doch die Pläne sind jetzt gefährdet.

Dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA), der die ehemalige NVA-Funker-Kaserne gehört, diese verkaufen will, weiß Eckert seit dem Jahresbeginn. Ein BIMA-Vertreter hatte den Verkauf in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Daraufhin habe er nichts mehr angebaut. „Bevor ich teures Saatgut kaufe und dann nichts ernten kann“, erklärt der 35-jährige Bio-Bauer, der 2014 aus Frankfurt nach Reitwein gekommen war. Seitdem betreibt Eckert eine solidarische Landwirtschaft. Aus anfangs 10 Mitgliedern waren 35 geworden, die auf 5500 Quadratmetern Oderbruchboden am „Kommando“ vor allem Gemüse anbauten. Für die Acker- und etwas Lagerfläche in einer der großen Hallen hat der Reitweiner einen Pachtvertrag – mit sechsmonatiger Kündigungsfrist. Doch es gibt noch andere (Unter-)Mieter und Nutzer.

Zum Beispiel „Eckis“ Freund Christian Rau. Der Frankfurter Inhaber einer Baumpflegefirma nutzt Unterstellflächen für seine Technik in Reitwein. Und würde gern mehr davon haben. Seine Pläne finden sich ebenso im gemeinsam mit der STIC-Wirtschaftsfördergesellschaft des Kreises entworfenen Konzept zur Entwicklung des „Kommando“ wie die von Nina Keller.

Die hoch geehrte „grüne Gründerin“, Betreiberin einer Wildblumen-Saatgutfirma in Reitwein, würde gern Lagerflächen nutzen und auf dem Areal Seminare fürs Anlegen von Wildblumenwiesen anbieten. Gemeinsam mit anderen Firmen aus Reitwein und Umgebung, wie dem Podelziger GaLa-Bau-Unternehmen Scheffler, hat Stephan Eckert Pläne für eine touristische Nutzung des Areals entwickelt. Doch dafür müsste er das „Kommando“ erwerben, was jetzt heißt: ersteigern.

Denn für diesen Weg der Vermarktung hat sich das bundeseigene Immobilienunternehmen entschieden. Den Termin erfuhr Eckert, als ein Vertreter der Deutsche Grundstücksauktionen AG vorm Kommando stand. Im Auktions-Katalog ist für das fast 18 000 Quadratmeter große Reitweiner Areal mit seinem aus den 50er Jahren stammenden maroden ehemaligen Unterkunftsgebäude und den Lagerhallen aus den 70er Jahren ein Mindestgebot von 35 000 Euro aufgerufen. Doch dabei werde es nicht bleiben, befürchtet Stephan Eckert.

Ihm drohe unter anderem die Bieter-Konkurrenz polnischer Spediteure, die auf den Neubau der Küstriner Oderbrücke setzen, weiß der Reitweiner Bio-Bauer. Ihm haben schon viele Freunde und Angehörige fürs Bieter-Verfahren durch Kredit-Zusagen den Rücken gestärkt. Doch es könnten noch mehr sein, sagt Eckert. Zu hoch sollten die Forderungen der BIMA aus seiner Sicht schon deshalb nicht sein, weil die Liegenschaft als kampfmittelbelastet gilt. Stephan Eckert ist für potenzielle Helfer unter Tel. 017681922037 zu erreichen.