Hilfe für polnische Obdachlose aus der Heimat startet

dpa

Berlin (dpa) Für polnische Obdachlose in Berlin gibt es ab Anfang September Hilfe aus dem eigenen Land. Ein polnischer Sozialarbeiter und ein ehemals von Obdachlosigkeit betroffener Pole seien als Team gemeinsam auf der Straße unterwegs, kündigte der polnische Botschaftsrat Marcin Jakubowski an. Ziel sei es, polnische Obdachlose in der Hauptstadt zur Rückkehr in ihre Heimat zu motivieren.

Das polnische Team gehört zur Hilfsorganisation Barka, die unter anderem mit der Berliner Stadtmission kooperieren will. Barka habe in Polen und im Ausland bereits lange Erfahrungen mit Obdachlosenarbeit, berichtete Jakubowski. Rund 10 000 Polen aus Irland, Großbritannien und den Niederlanden hätten das Rückkehr-Angebot in ihre Heimat bisher angenommen. „Damit löst sich noch nicht das ganze Problem Obdachlosigkeit. Aber es ist ein Versuch, eine Antwort darauf zu finden“, sagte Jakubowski.