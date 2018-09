Zehn Verletzt bei Unfall auf A11

Ein Unfallopfer musste auf der Autobahn 12 am Samstagmorgen aus dem Fahrzeug befreit werden. © Foto: Freiwillige Feuerwehr

Unfall am frühen Morgen auf der BAB 12 zwischen Briesen und Fürstenwalde. © Foto: Feuerwehr Fürstenwalde

Auf der BAB 12 hat sich am frühen Sonnabendmorgen ein Unfall ereignet. Der Fahrer eines Kleintransporters musste aus dem Fahrzeug befreit werden. © Foto: Feuerwehr Fürstenwalde

MOZ

Fürstenwalde/Bernau Auf der Autobahn A11 ist es etwa 100 Meter vor der Anschlussstelle Wandlitz in Fahrtrichtung Stettin am Sonnabendvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr Bernau, die mit 16 Kameraden vor Ort war, sind hier fünf Fahrzeuge beteiligt, etwa zehn Personen wurden verletzt.

Einsatz am Sonnabendmorgen auch für mehrere Freiwillige Feuerwehren im Oderland: Auf der Autobahn 12 hat sich am frühen Morgen ein Unfall mit einem Kleintransporter ereignet. Das berichten die freiwilligen Helfer der Feuerwehr Fürstenwalde auf ihrer Facebook-Seite.

Demnach war zwischen der Anschlussstelle Fürstenwalde Ost und Briesen der Fahrer eines Kleintransporters in seinem Fahrzeug, nach einem Zusammenstoß mit der Leitplanke, eingeklemmt. Unter medizinischer Überwachung wurde der Fahrer durch die Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert, so die Feuerwehr.

Auf der Rückfahrt mussten die Feuerwehrleute gleich zum nächsten Einsatz. Gegen 7.30 Uhr hatte sich ein weiterer Unfall ereignet, und zwar auf der B5 zwischen Heinersdorf und Müncheberg. Auch hier wurde der Fahrer, nach dem Zusammenstoß mit einem Baum, in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Bei Eintreffen der Feuerwehr Fürstenwalde, war der Fahrer durch die bereits vor Ort befindliche Feuerwehr Müncheberg befreit.

