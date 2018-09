Bibliothek in neuen Räumen

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZ) Der Umzug lief wie am Schnürchen und war schneller erledigt als ich es erwartet hätte“, freut sich Babett Wiechmann, dass die Leegebrucher Bibliothek inzwischen in den hellen Räumen des neuen Gemeindezentrums angekommen ist. Am Montag, 3. September, wird die Leiterin von 13 bis 18 Uhr die ersten Leser am neuen Standort an der Birkenallee 1 begrüßen.

Die neuen Regale, die alle Rollen haben, sodass sie recht unkompliziert auch mal verschoben werden können, sind bereits vollständig mit Büchern bestückt. Knapp 30 000 Euro hat sich die Gemeinde die Anschaffungen kosten lassen, um die Bibliothek, die sich seit einigen Jahren stetig steigender Beliebtheit erfreut, optimal auszustatten. Mit letzten Arbeiten, um die Bibliothek für die erste Ausleihe der Nutzer am Montag vorzubereiten, ist Babett Wiechmann noch beschäftigt.

Aber auch die erste Veranstaltung steht schon fest. Am 12. September ist ab 15 Uhr Spiele-Nachmittag in den neuen Räumen mit den großen Fensterfronten angesagt. Kinder ab vier Jahren und Jugendliche können sich dann auch auf einige neue Spiele, die Babett Wiechmann vorab getestet hat, freuen – zum Beispiel auf „Geister, Geister, Schatzsuchmeister“. Zu dieser Veranstaltung bittet Leiterin Babett Wiechmann aber um Voranmeldung.

Dazu müssen alle Interessierten aber die neue Telefonnummer der Gemeindebibliothek kennen. Sie lautet: 03304 249660. Per E-Mail ist die Einrichtung an der Birkenallee 1 unter bibliothek@leegebruch.de zu erreichen.