Abschied aus der Dammhaststraße

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Letzter Arbeitstag nach 22 Jahren in der Dammhaststraße. Karin Stache hat sich auf diesen Tag in ihrem Salon gut vorbereitet. Von Wehmut ist an diesem Freitagmorgen aber wenig zu spüren. Die Friseurmeisterin kehrt ihrem Beruf auch nicht den Rücken, sondern bleibt ihren Kunden erhalten – als mobile Friseurin.

Seit 2007 gab es Karin’s Haarstudio in dem repräsentativen Wohn- und Geschäftshaus in der Dammhaststraße 31, in bester Altstadtlage direkt an der Hastbrücke. Zu fünft haben sie hier bis vor einigen Monaten noch die Kunden bedient. An diesem letzten Arbeitstag steht Karin Stache, die seit 1995 ihren Meistertitel hat, alleine in dem großen Salon, bedient langjährige Kundinnen. Mit einem Gläschen Sekt stoßen sie an. „Mmmh, schön, wunderbar“, schwärmt die Kundin, die morgens um kurz nach 9 Uhr von der Friseurmeisterin bedient wird, als ihr Karin Stache den Spiegel vorhält, um das Ergebnis ihrer Arbeit zu präsentieren.

Vor 26 Jahren hatte Karin Stache in Kappe ihren ersten Salon eröffnete, 1996 zog sie nach Zehdenick in die Dammhaststraße, elf Jahre später erfolgte der Einzug in Nummer 31. Auch wenn niemand die Nachfolge antritt, so gebe es aber eine Nachmieterin. Wer das ist und um welches Gewerbe es sich handelt, lässt Karin Stache offen. Sie weiß nicht, ob es ihrer Nachmietern recht wäre, wenn sie schon jetzt das Geheimnis lüftet. Ein neuer Friseursalon wird es nicht sein, soviel verrät sie dann doch.

Damit ist der von der Stadtverwaltung befürchtete Leerstand abgewendet. Keinesfalls eine Selbstverständlichkeit für Zehdenick, wo noch immer einige Ladenlokale in der Haupteinkaufsstraße leerstehen. Auf der anderen Straßenseite haben sie aus der Not eine Tugend gemacht. Aus dem früheren Ladenlokal ist jetzt Wohnraum geworden. Attraktiv ist das aber nicht für das Erscheinungsbild der Einkaufsstadt Zehdenick, die sich gerade mit Unterstützung von Uta Kupsch, in der Stadtverwaltung Zehdenick zuständig fürs Stadtmarketing, ein neues Images geben will.

Karin Stache dürfte das jetzt aber egal sein. „Ich möchte mich bei allen Kunden und ehemaligen Kolleginnen für ihre langjährige Treue und Bereitschaft bedanken. Es waren sehr schöne Jahre“, sagt sie. Ab heute beginnt für sie ein neuer beruflicher Abschnitt, als mobile Friseurin, die unter 0172 8080903 oder 03307 312415 zu erreichen ist.