Stefan Klug

(MOZ) Anthony, Alek und Spencer kennen sich seit ihrer Schulzeit. Dort waren sie Außenseiter, Problem-Kinder. Das hat sie zusammengeschweißt. Später gingen sie getrennte Wege, doch die Erfahrungen der gemeinsamen Kindheit ließen sie Kontakt halten, sich immer mal wieder treffen. Nachdem nun Job und Army den Lebensweg bestimmten, beschlossen die Freunde, gemeinsam durch Europa zu reisen. Sie besuchten wichtige Hauptstädte, deren Hotspots und wollten in Paris ihren Trip beenden. Auf dem Weg dorthin werden sie am 21. August 2015 Zeuge, wie ein islamistischer Terrorist versucht, im Zug ein Blutbad anzurichten. Uneigennützig und unter Einsatz ihres Lebens konnten sie verhindern, dass es Tote gab. Frankreichs Präsident ehrte sie daraufhin mit dem Kreuz der Ehrenlegion.

Clint Eastwood war dies offensichtlich zu wenig Aufmerksamkeit vor allem im eigenen Land. Und so hat er die Geschehnisse einfach als Spielfilm inszeniert. Der besondere Clou daran, sein filmisches Denkmal für die drei sieht die Original-Helden auch in den Hauptrollen. So spielen sich Anthony, Alek und Spencer einfach selbst. Und ehrlich gesagt, es fehlen Gründe, zu behaupten, echte Schauspieler hätten das besser gemacht. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die eigentliche Story nicht genügend Material hergibt, abendfüllend zu unterhalten. So fängt Eastwood in früher Kindheit an und verflechtet die Rückblenden dann immer wieder geschickt mit den dramatischen Ereignissen im Zug. Anthony, Alek und Spencer machen auch vor der Kamera ein gute Figur, gleichwohl die Dramatik der entscheidenden Minuten nicht wirklich rüberkommt. So mag der Streifen vielleicht in cineastischer Hinsicht weniger herausragend sein, als Zeitdokument ist er es allemal.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 93 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Clint Eastwood; Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone; USA 2018