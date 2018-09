Der Diktator ist tot - Nachfolger gesucht

The Death of Stalin

Stefan Klug

(MOZ) Das Unvorstellbare tritt ein - Stalin ist tot. Na ja, so fast zumindest. Da das Regime alle Ärzte hat in die Lager sperren lassen, kann Geheimdienstchef Beria keine profunde Auskunft einholen. Und als endlich die letzten lebenden Mediziner heran gekarrt werden, hat der Diktator tatsächlich das Zeitliche gesegnet. Große Trauer indes macht sich im Komitee nicht breit. Denn dessen Mitglieder sind zu sehr damit beschäftigt, einen Nachfolger zu finden bzw. sich als ein solcher in Stellung zu bringen. Schnell ist klar, Stellvertreter Malenkow wird es wohl nicht werden, heißeste Kandidaten sind Beria und Chruschtschow. Das Zünglein an der Waage könnten Stalins erwachsene Kinder sein bzw. wie es gelingt, diese für sich zu vereinnahmen. Und dann ist da noch die Frage, ob man sich möglichst schnell öffentlich vom Despoten distanziert oder besser dessen Erbe versucht umzusetzen.

Armando Iannucci, der auch das Drehbuch geschrieben hat, inszeniert diesen Prozess als rabenschwarzes Polit-Theater. Dabei geht er ziemlich respektlos mit der sowjetischen Führungsriege und deren Gegnern oder besser Opfern um, Satire reinsten Wasser eben. So werden die Absonderlichkeiten des Diktatur der Lächerlichkeit preis-, aber auch deren Gräueltaten nur in homöopathischen Dosen an den Zuschauer weitergegeben. Da Iannucci durchaus den Anspruch auf historische Korrektheit in wichtigen Punkten erhebt und der Streifen diesem auch gerecht wird, wandelt der Film auf einem äußerst schmalen Grat zwischen künstlerischer Freiheit und Respektlosigkeit den Toten und Gepeinigten gegenüber. Zum Glück bekommt der Zuschauer aber ein Ensemble vor die Nase gesetzt, dessen Spielwitz alle Bedenken schnell in den Hintergrund rücken lässt. Auch hier sind es wieder Beria und Chruschtschow bzw. Simon Russel Beale und Steve Buscemi, die besonders hervorstechen. Nicht zu vergessen Jason Isaacs, der als Oberkommandierender der Roten Armee und Kriegsheld Schukow die Nachfolge auf seine, ja, man möchte sagen Bruce-Willis-Art, regelt.

Genre: Satire; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 108 Minuten; Verleih: Concorde HE; Regie: Armando Iannucci; Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor; GB/F 2017