Sportlich mit dem Springseil

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Eine neue Sportart möchten Ameline Frank und Vanessa Haupt vom Tanzteam „Kesse Sohle“ in der Stadt Hohen Neuendorf etablieren.

Wie berichtet, bieten die beiden sportlich aktiven jungen Frauen demnächst einen Kurs im „Rope Skipping“ an. Inzwischen hängen auch Plakate in den Grundschulen, denn der Kurs richtet sich an Mädchen und Jungen, die etwa Dritt- bis Sechstklässler sein sollten. Die zunächst angepeilten Termine haben sich aber noch einmal verändert: Los geht es nun am Dienstag, 18. September. Trainiert wird nicht in der Niederheide, sondern in der Hohen Neuendorfer Stadthalle hinter dem Rathaus, und zwar jede Woche von 16 bis 17 Uhr. Wer dabei sein will, wird Mitglied im Verein „Kesse Sohle“. Das kostet 22 Euro im Monat.