Und sie liefen in den Sonnenuntergang

Silvia Passow

Falkensee Vereine, Sportgruppen und -Verbände, Privatpersonen - sie alle beteiligten sich an dem Sportereignis am Dienstag im Sportpark Rosenstraße. Gelaufen wurde hier eine volle Stunde, entscheidend für den Sieg ist die in der Zeit zurückgelegte Strecke. Immer im Wechsel wird dabei der Staffelstab weitergereicht, meist an der Ziellinie, hier haben die Paare aber freien Spielraum.

Ansonsten sind die Regeln einfach: Gelaufen wird auf der Tartanbahn, wer den Staffelstab abgibt, macht schnell die Bahn frei. Schubsen, Haare ziehen, Bein stellen verboten. Als Paar gilt alles, was zusammen vier Beine hat, Geschlecht egal, Alter zählt zwar, das gemeinsam Alter wird durch zwei geteilt und ergibt dann die Altersklasse. Eine gewisse Grundfitness ist Voraussetzung. Wer keinen Partner mitbringt, hatte hier gute Chancen noch einen zu finden. Speeddating der etwas anderen Art.

Los geht’s, dachte sich auch Klein-Theo. Da Mutti keine Zeit hatte, lief Oma Bianka Jannasch mit ihm die Stunde. Tolles Team die Beiden, perfekte Stabübergabe, in der Endrunde legt Theo noch einen flotten Spurt hin, überholt noch mal den einen oder anderen Mitläufer auf den kurzen Beinen. Am Ende gepflegter sechster Platz für die Beiden, glänzende Medaillen am Hals, Urkunden in der Hand, erschöpftes, aber strahlendes Lächeln im Gesicht.

Das Team der Stadtbibliothek Falkensee legte es darauf an, schneller zu sein als alle anderen. Die flotten Botschaften auf den Rückseiten ihrer Shirts waren schließlich nur dann sichtbar. Die Mädels Mara und Melina hatten sogar ihren eigenen Fanclub samt Plakat dabei. Wem beim Zujubeln der Sportler die Stimme verließ, konnte sie mit Getränken oder Eis behandeln.

Fröhliche, ausgelassene Stimmung unter den Zuschauern, redlich verausgabte Läufer am Schluss. Die als „Falkenseer Laufmaus“ bekannte Elke Weisener, ambitionierte Freizeitläuferin und aktive Dauerlauflegende, überreichte gemeinsam mit Barbara Richstein (CDU/ Mitglied des Landtages und aktive Sportlerin und Sportbegeisterte) die Urkunden und Medaillen. Den ersten Platz eroberten sich zwei jugendliche Läufer in der Gesamtwertung. Als strahlende Sieger über eine ordentliche Laufdistanz durften sich am Ende aber alle bezeichnen.