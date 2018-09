Zwei Konzerte für Kinder und Erwachsene

Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) „Oranienburg meets Klassik“ oder Oranienburger treffen auf klassische Musik – ist das Motto eines Konzerttages am Donnerstag, 11. Oktober, den unsere Zeitung gemeinsam mit Takeda veranstaltet.

Die Neue Philharmonie spielt Ausschnitte aus der „Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart sowie aus „Schwanensee“ von Peter Tschaikowski. Geplant sind zwei Konzerte im Takeda-Saal – eines am Nachmittag für Kinder und ein weiteres am Abend für Erwachsene. Damit bekommt das sehr junge, junge und nicht mehr ganz so junge Publikum einen Eindruck in die Welt der Opern und des Balletts. Moderiert werden die Konzerte von Juri Tetzlaff, der vielen als Moderator des KiKA bekannt ist. Im Kinderkonzert lässt er durch seine Erzählungen die „Zauberflöte“ lebendig werden. Der musikalische Nachmittag beginnt um 15.30 Uhr, das Abendkonzert startet um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am 10. September. Alle Musikliebhaber und solche, die es werden wollen, sollten sich den Termin schon mal vormerken.