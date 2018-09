dpa-infocom

New York (dpa) Die letztjährige Finalstin Madison Keys hat es nach einigen Schwierigkeiten in das Achtelfinale bei den US Open der Tennisprofis geschafft.

Die Amerikanerin siegte in ihrem Drittrunden-

Match 4:6, 6:1, 6:2 gegen die Serbin Aleksandra Krunic. Die Weltranglisten-14. trifft am Montag entweder auf Wimbledonsiegerin Angelique Kerber oder die Slowakin Dominika Cibulkova.

Ausgeschieden ist die Niederländerin Kiki Bertens. Die Nummer 13 der Setzliste verlor gegen die Tschechin Marketa Vondrousova 6:7 (4:7), 6:2, 6:7 (1:7). Vondrousova ist nur die Nummer 103 der Weltrangliste.