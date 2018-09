Prämonstratenser einst Speerspitze der Christenheit an der Havel

René Wernitz

Neuzelle/Havelland (MOZ) Im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree vollzieht sich gerade Sensationelles. Denn im dortigen Kloster Neuzelle, dessen Gründung vor 750 Jahren erfolgte, wohnen seit Oktober 2017 wieder echte Mönche. Zur Probe zusagen, die offenbar bestanden wurde. Denn an diesem Sonntag erfolgt die Gründung des Priorats Neuzelle. Erstmals wird im Osten Deutschlands ein Kloster wiederbelebt. Die Mönche sind Zisterzienser, wie schon die Männer Gottes vor 750 Jahren.

Neuzelle in der Niederlausitz gehörte seinerzeit zum Machtbereich der Markgrafen von Meißen. Das Herrschergeschlecht hieß Wettiner. Es hatte die Klostergründung 1268 vollzogen. Im damaligen Brandenburgischen herrschten indes die Askanier. Sie hatten ebenfalls die Ansiedlung von Zisterziensern gefördert. Das Mutterkloster befindet sich im französischen Citeaux, gegründet 1098.

Bekanntester Zisterzienser war der später heilig gesprochene Bernhard von Clairvaux (um 1090-1153). Der Heilige tat sich durch den Aufruf zum 2. Kreuzzug hervor. Sächsische Adlige, die lieber im nahen Nordosten in slawische Landstriche einfallen als im fernen Südosten um Jerusalem kämpfen wollten, gingen 1147 auf den sogenannten Wendenkreuzzug. Dieser machte um das Land des havelländischen Stammes der Stodorani bzw. Heveller einen Bogen. Deshalb blieb der Herrschaftssitz auf der Brandenburg verschont.

Indes ging es auch in Havelberg blutig zur Sache. Im Ort wurde wohl nicht lange nach Eroberung der Grundstein für den Dom gelegt. Bischof war ein Mann namens Anselm von Havelberg. Er hatte 1144 bereits das Stift in Jerichow (Sachsen-Anhalt) gegründet. Dieser Anselm gehörte aber nicht den Zisterziensern an, sondern dem Orden der Prämonstratenser.

Dieser war 1120 in Prémontré nördlich von Paris gegründet worden. Der Gründer wurde später Erzbischof von Magdeburg, von dem zunächst alle in Richtung Havelland gerichteten Missionierungsbestrebungen ausgingen. In Leitzkau bei Gommern (Jerichower Land) gab es schon seit den 1130er Jahren ein Prämonstratenser-Stift. Von dort aus, so heißt es, stammten die Männer Gottes, die der christianisierte Stodorani-Herrscher Pribislaw-Heinrich irgendwann in der Zeit vor dem Wendenkreuzzug in sein Havel-Reich geholt hatte. Er siedelte sie am Vorgängerbau der Gotthardtkirche an, die später zur Pfarrkirche der Brandenburger Altstadt wurde. 1150 starb der Slawenfürst. Das sächsische Geschlecht der Askanier, in Person von Albrecht dem Bären, kam an der Havel und im Havelland an die Macht.

Die Gotthardtkirche war zunächst provisorischer Dom, ehe die Prämonstratenser auf die Burginsel umzogen, um dort 1165 den Grundstein für den Dom zu Brandenburg zu legen. Wie der Erzbischof in Magdeburg und der Bischof in Havelberg war daher auch der Oberhirte in Brandenburg, Wigger, ein Prämonstratenser. So gesehen, stellt dieser Orden die christliche Speerspitze an der Havel dar.

Erst unter Albrechts Sohn Otto kamen die Zisterzienser. Otto I. hatte 1180 das Kloster Lehnin gegründet. Das 1170 gegründete Kloster Zinna (Landkreis Teltow-Fläming) gehörte damals nicht zur askanischen Mark Brandenburg. Ebenso verhielt es sich mit dem 1165 gegründeten Kloster Dobrilugk (Doberlug-Kirchhain). Indes gehörte die Altmark zum askanischen Brandenburg. Am Arendsee (zwischen Osterburg und Salzwedel) hatte Otto I. 1183 ein zweites Kloster gegründet, das aber von Frauen Gottes, den Benediktinerinnen, bewohnt wurde.

Nachfahren Ottos hatten 1258 ein Zisterzienser-Kloster am Ufer des Parsteiner Sees (Landkreis Barnim) gestiftet, das alsbald aber aufgegeben wurde. An seiner statt wurde das Zisterzienser-Kloster in Chorin aufgebaut.

Indes hatten sich 1237 Franziskaner in der Brandenburger Altstadt angesiedelt. Zentrum des heute nicht mehr existierenden Klosters war die Johanniskirche, die es aber noch gibt. 2015 waren darin BUGA-Hallenschauen. Auf der neustädtischen Seite der Havel besaßen die Askanier einst einen markgräflichen Hof. Dieser wurde 1286 dem Orden der Dominikaner übereignet, die dort ihre Heimstatt errichteten. Im Pauli-Kloster befindet sich heute das Archäologische Landesmuseum Brandenburg.

Letzte Stiftungsinitiative zu Zeiten der Askanier stellt das Kloster in Himmelpfort (1299) dar, in dem dann auch Zisterzienser lebten. Heute ist Himmelpfort (bei Fürstenberg/Havel) vornehmlich durch das Weihnachtsmann-Postamt bekannt. Das Kloster war als eines der ersten im Brandenburgischen nach der Reformation säkularisiert und aufgelöst worden - heute eine Ruine. Einen Wiederaufbau würden wohl nur Zisterzienser ernsthaft in Erwägung ziehen, die nun aber erst mal in Neuzelle wieder heimisch werden. Mehr Infos auf www.750jahre-klosterneuzelle.de.