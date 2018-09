Der 8. Westhavelländer Astrotreff im Sternenpark Westhavelland

Thomas Becker

Parey Im September findet der jährliche Höhepunkt der astronomischen Veranstaltungen im Sternenpark Westhavelland statt. Vom 14. bis 16. treffen sich Hobbyastronomen aus ganz Deutschland zum 8. Westhavelländer Astrotreff (WHAT) auf dem Sportplatz in Gülpe, um in den hoffentlich klaren Herbstnächten mit ihren zahlreichen Teleskopen den Nachthimmel zu erkunden. Wie in jedem Jahr ist am Samstag die Öffentlichkeit eingeladen, am WHAT teilzunehmen. Nach einer kurzen Eröffnung gegen 16.00 Uhr finden folgende Vorträge statt: „Lichtverschmutzung – was können wir tun“ von Dr. Schroer vom IGB Berlin. „Neues von Sternenparks und dem Schutz der Nacht“ von Dr. Hänel vom Planetarium Osnabrück. „Fotografisch unterwegs im Natur- und Sternenpark Westhavelland“ von Herrn Radziwill. Anschließend kann nach Einbruch der Dunkelheit durch die Teleskope der Sternengucker geschaut werden. All das ist für die Besucher kostenlos. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt. Neben der Anfahrt mit dem Auto verkehren ab dem frühen Nachmittag auch die Busse der Linie 684 zwischen Rathenow und Rhinow über Gülpe. Ein Sonderbus bringt die Besucher um 22:20 Uhr von Gülpe zurück zum Bahnhof Rathenow. Der Weg von Parey nach Gülpe wird jedoch gesperrt, um störendes Scheinwerferlicht auf dem Gelände zu vermeiden. Alle Infos finden Sie unter: www.sternenpark-westhavelland.de/veranstaltungen/teleskoptreffen-what/

An astronomischen Höhepunkten bietet der September nur wenig Spektakuläres. Am 7. September befindet sich der achte und letzte Planet Neptun in bester Beobachtungsposition. Jedoch benötigt der Beobachter mindestens einen Feldstecher sowie eine gute Sternkarte, um den Planeten als punktförmiges Objekt zu sichten. Selbst im Teleskop ist bei sehr hohen Vergrößerungen nicht viel mehr als ein winziges bläuliches Scheibchen zu erkennen, was an der riesigen Entfernung zur Erde von ca. 4,4 Milliarden Kilometern liegt. Für einen Sonnenumlauf benötigt der 1846 von Johann Gottfried Galle in Berlin entdeckte Planet 165 Erdenjahre.

Am 10. und 11. September steht der Komet 21P/Giacobini-Zinner in Sonnen- bzw. Erdnähe und ist somit besonders günstig zu beobachten. Kometen sind Körper aus Gestein, Staub, Eis und anderen gefrorenen Gasen, die in Sonnennähe verdampfen und zu leuchten beginnen. Der Komet wird voraussichtlich ein Objekt für den Feldstecher sein und sich auch auf dem WHAT gut sichten lassen. Er hat eine Umlaufzeit von 6,6 Jahren und ist der Ursprungskörper der Draconiden-Sternschnuppen, die im Oktober zu sehen sein werden. Eine erste Beobachtung Mitte August vom Sternenblick Parey aus zeigte ihn schon als recht helles Objekt mit einem kleinen Kometenschweif.

Am 23. September ist Herbstanfang auf der Nordhalbkugel der Erde und damit sind Tag und Nacht exakt gleich lang. Es beginnt die dunkle Jahreshälfte, die zwar vom Wetter meist nicht mehr ganz so schön verläuft, aber den Sternfreunden lange und dunkle Nächte im Sternenpark beschert.

Monatsinformationen

Mondphasen: Letztes Viertel - 03.09. / Neumond - 09.09. / Erstes Viertel - 17.09. / Vollmond - 25.09.

Veranstaltungen:

Fr. 14.09. bis So. 16.09 – 8. Westhavelländer Astrotreff auf dem Sportplatz in Gülpe.

Stellplatzreservierung unter: np-westhavelland@lfu.brandenburg.de oder 033872-7430

Sa. 15.09. / 23 Uhr - „Erlebnis Dunkelheit“ – Nachtwanderung mit Thomas Becker in Gülpe (10 Euro). Infos: www.zumnordlicht.com/sternenpark, Anmeldung: info@zumnordlicht.com / 0176-7893 5281.

Begleitveranstaltung des WHAT. Eventuell findet kurzfristig ein Zusatztermin am 8.9. statt.

Do. 20.09. / 20 Uhr – „Öffentliche Beobachtung am Sternenhimmel“ - Vortrag mit Beobachtung im

Naturparkzentrum Milow.