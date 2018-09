Die Kleinen rückten in den Mittelpunkt

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die 9. Schau ‚Miniaturen in der Bildenden Kunst‘ wird am 23. September im Alten Rathaus Fürstenwalde eröffnet. Die MOZ erinnert in einer Serie an die Geschichte der Ausstellung. Heute: Wie es begann.

Als am 12. Januar 1982 Künstler, Kunstinteressierte und Funktionäre im 1. Obergeschoss des Alten Rathauses zusammen kamen, starte bislang Einmaliges in der DDR-Kulturszene: Eine Ausstellung, die sich nur dem kleinen Format widmete. Die Idee dazu war Ende der 1970er-Jahre in Künstlerkreisen des Bezirks Frankfurt geboren worden. Bei der DDR-Kunstausstellung, die es regelmäßig in Dresden gab und ab 1977 über eine Millionen Besucher zählte, war Kleines nicht gefragt. Das „Zentrum für künstlerische Werkstätten“ nahm die Idee auf. So entstand die Ausstellung, in der sich Miniaturen „nicht mit Werken und Formaten, die einem Entfalten der künstlerischen Potenzen der Miniaturen nicht von vornherein förderlich sind“, messen müssen, wie es im Geleitwort zum Katalog hieß.

„Die Kleinkunstschau fand in der der DDR Beachtung und bei den Bildenden Künstlern große Anerkennung“, erinnert sich Frank Drömert, der 1978 die Leitung des neuen städtischen „Ausstellungszentrums Altes Rathaus“ übernommen hatte und für den die Miniaturen eine echte Herausforderung war. 360 Werke von 80 Künstlern – darunter namhafte wie Werner Tübke – wurden gezeigt. Und 5135 Besucher gezählt. Ein Werk gefiel offenbar besonders: ein Nilpferd mit Flügeln. Der „Pegasus“ von Hartmut Klopsch zierte dann auch das Plakat für die 2. Miniaturenschau.

Der Start machte Mut, daraus eine Ausstellungsreihe im Vier-Jahres-Rhythmus zu entwickeln. An den Erfolg konnte allerdings nicht mehr angeknüpft werden. Zwar waren die Künstler weiterhin begeistert, aber die Besucherzahl ließ nach. 1986 kamen 1691 und 1990 noch 677. Aber in dem Jahr gab es eine Neuerung: Preise. Für die „Beste Miniatur“ wurde Franziska Lobeck geehrt und den Publikumspreis erhielt Peter-Michael Glöckner.

Vier Jahre darauf wagten Drömert und die Stadt dennoch die Fortsetzung, und zwar mit bundesweiter Ausschreibung. Die Resonanz war beachtlich: 500 Arbeiten wurden von 130 Künstler eingereicht. Für die Schau in diesem Jahr waren es 700 Werke von 250 Künstlern.

Von 67 werden diesmal Werke zu sehen sein. Ausgewählt wurden sie, wie beim ersten Mal, von einer Jury anonym, also ohne zu wissen, welcher Künstler dahinter steckt, versichern die Macher der neuen Schau, Christian Köckeritz und Michael Becker. (us)