Freie Fahrt für den Kita-Express

Ingo Mikat

Manschnow (MOZ) Das zehnte, mit einem Tag der offenen Tür verbundene Fest der Kita „Sonnenschein“ übertraf alle Erwartungen der Mädchen und Jungen sowie Erwachsenen. Als die Kinder am Freitagnachmittag auf den ihrer Einrichtung gegenüberliegenden Spielplatz zogen, überraschten sie zahlreiche tolle Attraktionen. Nicht weit von einer Hüpfburg entfernt, kreiste ein kleiner Eisenbahnexpress auf einem Schienenrondell über das Areal. Dahinter standen Quads für Rundfahrten bereit. Auf einer von Mitgliedern der Ortsfeuerwehr eingerichteten Löschbahn durften die Kids mit richtigem Löschgerät eine Brandbekämpfung nachspielen. Schnell drängten sich zahlreiche Kinder um eine Rummelattraktion, bei der sie aus einem großen Glasbehälter mit Greifmanipulatoren Plüschstofftiere angeln konnten. Richtig große Begeisterung lösten zudem zwei Ponys aus dem Mallnower Haustiergarten aus.

Jedes Kind wollte die Pferdchen streicheln und einmal auf ihrem Rücken über die Wiese traben. Ständigen Ansturm verzeichnete zudem Manfred Specht von den „Oderland-Kids“ an einer Zuckerwattemaschine. Darüber hinaus beteiligte sich die Verkehrswacht und der Kinderring Neuhardenberg mit einer Schminkstation an der Veranstaltung. Kita-Leiterin Conny Willmann und der Ortsvorsteher Manschnows, Detlef Bräuning, zeigten sich begeistert, dass alle Ideen für das Fest gut ankamen. Detlef Bräunung lobte das Engagement zahlreicher Sponsoren: „Ich bin froh, dass uns auch in diesem Jahr die Spenden erneut erlaubten, auf einen Eintritt zu verzichten. Wir organisieren dieses Fest jährlich für unsere Kinder und zugleich als kleines Dankeschön für alle Eltern.“ Dank der Sponsoren brauchte auch niemand die angebotenen Attraktionen bezahlen. Außerdem gab es kostenlos Zuckerwatte, Pommes und Brause sowie Kaffee und Kuchen. Alle Gäste konnten sich in diesem Jahr renovierte Räume der Kita ansehen. Zurzeit betreuen in Manschnow 15 Mitarbeiterinnen 145 Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren. Conny Willmann stellte interessierten Besuchern das pädagogische Konzept der Einrichtung vor.