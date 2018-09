Dreifachmarkt mit positiver Auswirkung auf die Innenstadt

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Überall zufriedene Gesichter. Auf dem Boulevard in Oranienburg und auch in der kleinen Seitenstraße, die zum Märkischen Sozialverein (MSV) führt, herrschte am Freitag gegen 11 Uhr fast schon Gedränge. Ein seltenes Erlebnis auf der gefühlt schlechteren Seite der Bernauer Straße. Doch drei Märkte auf einen Streich, das wollten sich auch die Oranienburger nicht entgehen lassen.

In die Liebigstraße lockte die Selbsthilfekontaktstelle des MSV mit einem Info- und Trödelmarkt. Während die Leierkastenfrau spielte, konnte jeder an den 19 Ständen von der MS-Gruppe bis zur Parkinsongruppe seine Fragen loswerden. Wer dann von der Liebigstraße nach rechts auf den Oranienburger Boulevard bog, hatte auf dem Wochenmarkt die gute Chance, frische Äpfel, Fisch, Wurst oder Eier einzukaufen. Direkt daran schlossen sich die Stände des ersten sozialen Markts der Möglichkeiten an.

An 20 Ständen präsentierten sich Vereine, Institute, Einrichtungen aus dem Landkreis. Die Palette war breit. Sie reichte vom Pflegedienst, dem DRK, der Asklepios Klinik, Lafim, der Willkommensinitiative, der Oranienburger Kleiderkammer über die Deutsche Rentenversicherung, den Familiensportverein, den Studienkreis und den Lionsclub bis hin zum ambulanten sowie stationären Hospiz, der Kinderschule Oberhavel und der Volkssolidarität.

Die Idee dazu hatte der Wochenmarkt-Betreiber Bernd Gellesch. Der machte mit dem Markt der Sozialen Möglichkeiten in Berlin gute Erfahrungen. Die Teilnehmer mussten für die Stände nichts bezahlen, sondern dafür lediglich einen Kuchen mitbringen, den die Besucher sich schmecken ließen. Was für Marktbetreiber Gellesch gute Werbung bedeutet, ist für Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn von der Citygemeinschaft Oranienburg ein großer Glücksgriff. „Das ist ein tolles Beispiel für eine gute Zusammenarbeit vom MSV, Marktbetreiber Gellesch und der Stadt.“ Der Dreifachmarkt belebe die Innenstadt. „So stelle ich mir einen Wochenmarkt vor“, so Wiesjahn. Damit dieser Schwung nicht verlorengeht, will Wiesjahn künftig mindestens einmal im Monat ein zusätzliches Angebot zum normalen Wochenmarkt in Oranienburg anbieten.

Immer wieder blieben Besucher vor den einzelnen Ständen beim Markt der Möglichkeiten stehen. Ein kleines Rückgrat-Modell lockte zum Beispiel Menschen mit Rückenproblemen zu Mitarbeitern der Asklepios Klinik. Schnell kamen sie ins Gespräch. Auch der Pflegedienst Gehrmann verteilte Flyer. „Wir machen Werbung für unsere beiden Tagespflegestellen“, sagte Nana Gehrmann. „Es ist toll, dass wir uns hier zeigen können, auch um den Pflegeberuf aufwerten zu können“, so Nana Gehrmann. Sonst eher selten im öffentlichen Straßenbild zu sehen, ist auch die Deutschen Rentenversicherung. Mitarbeiterin Anett Krämer ist froh, sich und ihre Dienste auch einmal zeigen zu können. „Wir gehen auch gern in die Betriebe, um über Altersteilzeit und Vorruhestand zu sprechen.“

Auch die Oranienburger Kleiderkammer, die in der Albert-Buchmann-Straße 15 zu finden ist, nutzte den sozialen Markt, um ihre neuen Broschüren und Visitenkarten zu verteilen. „Viele wissen nicht, dass wir gar nicht zum DRK gehören, sondern ein eigenständiger Verein sind“, sagte Vereinsvorstand Angelika Voigt. „Wir sind aber auch hier, um neue ehrenamtliche Helfer für unser Team zu finden.“

Die Mitarbeiterinnen vom ambulanten Hospizdienst und dem stationären Hospiz in Oranienburg hatten einen Stand direkt nebeneinander. Sie teilten sich die Standfläche mit dem Netzwerk Gesunde Kinder Oberhavel. Diese Kombination – von Geburt bis zum Tod – entlockte so manchem Besucher ein Schmunzeln. Doch zu spüren war auch, dass die meisten Besucher das Thema Hospiz lieber mieden. Dem Marktgewimmel tat das keinen Abbruch.