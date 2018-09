Fünf Generationen Kinder

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Ein besonderes Jubiläum feiert die Ketziner Europaschule am 7. und 8. September. 50 Jahre zuvor wurden die ersten Schulanfänger in die gerade fertiggestellte Schule eingeschult. Auf dieses Jubiläum haben sich die Schüler gemeinsam mit dem Lehrerkollektiv und Eltern seit Monaten vorbereitet.

Zu den Ergebnissen gehört auch das neue Schullied „Hand in Hand“ von Christian Hagitter, freut sich Rektorin Katrin Peppler. Hand in Hand steht dafür, dass in der Schule gemeinsam gearbeitet und nun auch gefeiert wird. Vorgestellt wird es erstmalig zur Festveranstaltung am 7. September. Zum Schulhoffest am Samstag, 8. September, von 10 bis 14 Uhr sind nicht nur alle Eltern der Schüler eingeladen. Wie die Rektorin betonte, sind besonders auch ehemalige Schüler, die Eltern und Großeltern, ehemalige Lehrer und Freunde der Schule willkommen. So wird es ein Treffen von fünf Generationen!

„Wir haben in einer 4. Klasse die Schüler gefragt, wessen Großeltern bereits die Europaschule besucht haben“, erzählte Katrin Peppler. Und das seien immerhin zwölf gewesen. So steht ein fröhliches, aber auch informatives Treffen zur Schulgeschichte bevor. Eröffnet wird das Schulhoffest am Samstag um 10 Uhr mit dem neuen Schullied. Um 11, 12 und 13 Uhr führen Schüler während einer „Schultour“ durch ihr nunmehr 50-jähriges Haus. In Ruhe können die Besucher im Raum „London“ den extra zu diesem Jubiläum vom Lehrerkollegium gedrehten Film zur Geschichte der Schule mit ehemaligen Lehrerinnen im Interview und alten Fotos ansehen. „Wir sind eine Medien-fit-Grundschule. Hier zeigen wir unsere technischen Möglichkeiten“, meinte die Rektorin.

Sicher ein lustiges Spektakel wird die von Udo Feist moderierte Modenschau. Ab 11.30 Uhr zeigen die Schüler auf dem roten Teppich Mode in fünf Jahrzehnten. Jede Klassenstufe hat sich dafür ein Jahrzehnt ausgewählt und die Eltern halfen bei der Vorbereitung. „Schule früher – Schule heute“ heißt die Ausstellung, die die Schüler in den Projektwochen vorbereitet haben. Sie wird auf dem Schulhof zu sehen sein.

Langweilig wird es für die Jüngsten sicher nicht. Unter anderem eine Bastelstation, alte Schiefertafeln und auch nun schon als historisch zu bezeichnende Spiele sind vorbereitet. Der Schulförderverein wird mit Gegrilltem, Kuchen und Getränken versorgen. Auch dabei ist die Ketziner Feuerwehr mit einem Einsatzfahrzeug und einer „Pommesstation“. Einige Schüler kennen die städtische Feuerwehr bereits aus der entsprechenden Arbeitsgemeinschaft „Grisu“. Nachdem bereits der Belag aufgebracht ist, drückt Katrin Peppler die Daumen, dass am Fest-Samstag der neu gebaute Bolzplatz offiziell übergeben werden kann. Viele Eltern haben mit ihren Spenden zum Bau beigetragen.