Chance auf HdB-Rückzug an die Schillerstraße

Holger Rudolph

Rheinsberg Vier Monate bevor das Rheinsberger Haus der Begegnung (HdB) in der Schillerstraße geräumt werden muss, gibt es noch immer keine Lösung, wie es weitergehen soll.

Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) kündigte im Sozialausschuss am Mittwochabend zwar ein kurzfristiges weiteres Gespräch mit HdB-Leiterin Marianne Maronde an, die Ausschussmitglieder aber erwarteten Ergebnisse. Detlef Pagel (SPD) fragte nach, was aus den bei der vorigen Sitzung am 11. Juli gemachten Vorschlägen zu einer übergangsweisen Unterbringung geworden ist. Beide Schulen hätten keine Räume frei, antwortete Schwochow. Und zur freien Wohnung im Verwaltungsgebäude der städtischen Wohnungsgesellschaft (Rewoge) gebe es keinen Fahrstuhl.

Sitzungsleiter Walter Luy (CDU) bezweifelte, dass es in den Schulen keine freien Räume gibt. Und Pagel erinnerte daran, dass Kellerräume der Heinrich-Rau-Oberschule doch bereits durch die Modelleisenbahner genutzt würden, die sonst auch mit ihren Angeboten in das HdB gewollt hätten. Doch Schwochow blieb bei seiner Darstellung. Zudem müssten auch die Modellbahner Anfang 2019 wieder aus dem Keller raus. Es gebe in den Räumen Schimmelbildung. Die maroden Kellerräume würden gleich zu Beginn der Umgestaltung zum Bildungscampus saniert.

Die berufene Bürgerin Sabine Heiden, früher selbst lange Jahre HdB-Leiterin, bemängelte vor allem, dass die Stadtverwaltung bisher nicht einmal die Leiter der Angebots- und Selbsthilfegruppen offiziell über die Situation informiert hat. Es herrsche große Verunsicherung. Die Forderung nach Aufklärung der Gruppenleiter unterstützte der städtische Behindertenbeauftragte Dieter Engler. Schwochow sicherte beiden zu, dass es eine Informationsrunde mit den Gruppenleitern bis spätestens November geben werde.

Nachdem es schon bei der Juli-Sitzung erhebliche Kritik daran gegeben hatte, dass das HdB in das künftige neue Rathaus einziehen soll, erinnerten auch diesmal Ausschussmitglieder daran, dass um Anonymität bemühte Selbsthilfegruppen nicht in unmittelbarer Nachbarschaft von öffentlich frequentierten Abteilungen des Rathauses arbeiten könnten. Auch seien Angebote für Kinder stets damit verbunden, dass es etwas lauter werde. Dies vertrage sich nicht mit der Verwaltungsarbeit.

Schwochow pflichtete den Kritikern bei: „Auch ich halte den Umzug ins neue Rathaus für nicht sinnvoll.“ Er schlug vor, dass das HdB lediglich befristet dort einzieht. Falls die Stadtverordneten ihren Rathaus-Baustopp aufhöben, könne das HdB Mitte 2019 in fertige Räume des Rathauses einziehen. Womöglich lasse sich die kirchliche Einrichtung als Eigentümer des Gebäudes in der Schillerstraße darauf ein, etwas später mit der dringend nötigen Sanierung dieses Hauses zu beginnen. Danach wollen die Eigentümer wieder eine soziale Einrichtung im Gebäude unterbringen. Dabei sei das Interesse groß, dass das HdB nach der etwa einjährigen Sanierung dort wieder einzieht.

Wenn das HdB zumindest für eine gewisse Zeit ins neue Rathaus kommen würde, müssten auch dann keine Bau-Fördermittel zurückgezahlt werden, falls es später wieder auszieht, sagte Schwochow. Er würde für das HdB vorgesehene Räume später gern als Archiv nutzen. Dieses sei bei der Planung des neuen Rathauses komplett vergessen worden. Schwochow will, wie er sagte, weiter nach Übergangslösungen suchen und diese präsentieren, wenn er welche hat. Danach, dass es zu der von ihm favorisierten Aufhebung des Baustopps kommt, bei der es nach seiner Ansicht vielleicht ohne Ausweichvariante ginge, sieht es derzeit nicht aus.