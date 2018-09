Neue Ära für den Doppeldorf-Bauhof

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Im Gewerbegebiet Eggersdorf-Süd am Fuchsbau ist am Freitag das neue Bauhof-Domizil offiziell übergeben worden. Den 13 Mitarbeitern der kommunalen Einrichtung (plus vier Saisonkräfte für den Winterdienst) stehen am neuen Standort in dem kostengünstigen Holzständerbau ca. 180 Quadratmeter Sozialtrakt und etwa 700 Quadratmeter Hallenfläche zur Verfügung. „Hier ist alles neu und modern, das alte war halt ein umgebautes Heizhaus“, zeigten sich die Mitarbeiter zufrieden. Das Büro von Bauhofleiter Olaf Pastow ist jetzt dreimal so groß wir früher, es gibt einen großen Aufenthaltsraum mit Teeküche, einen großen Lagerraum ohne Dachschrägen sowie Umkleiden und Sanitärbereiche für Männer und Frauen. Für die rund ein Dutzend Fahrzeuge und vielen Geräte gibt es eine Kalt- und eine Warmhalle und der Platz dazwischen ist auch überdacht. Zudem stehen etwa 2150 Quadratmeter Außengelände zur Verfügung.

Bürgermeister Marco Rutter erinnerte daran, dass im Juni 2016 die ersten Aufträge ausgelöst wurden, Mitte 2017 gab es den ersten Spatenstich und im Oktober war bereits Richtfest. Über den Winter liefen Ausbauarbeiten, ab Frühjahr wurden die Außenanlagen gestaltet. Im Herbst sollen nun noch Ausgleichspflanzungen erfolgen und vier Schüttgutboxen sowie ein Silo komplettiert werden. Sie bilden zugleich Schallschutz für das Wohngebiet hinter der Bahnlinie.

Rutter sprach von einer „neuen Ära“, zum einen durch die verbesserten Arbeitsbedingungen, zum anderen ist der Bauhof nun an einem Platz, was Abläufe vereinfache. Und er liegt zentral im Ort. Der Neubau sei etwas teurer geworden als geplant. Zunächst war mit 1,43 Millionen Euro gerechnet worden, am Ende sind 1,65 Millionen zu berappen. Mehrkosten seien durch zusätzliche Anforderungen im Brand- und Arbeitsschutz, zusätzliche Toranlagen sowie schlechte Ausschreibungsergebnisse zustande gekommen, hieß es.

Im Jahr 2000 war der Bauhof bereits umgezogen: von der Karl-Liebknecht-Straße in Eggersdorf in die Mittelstraße Petershagen. Der Platz dort wird für den Ausbau der Schule benötigt.(ufo)