Von Wiesenau ins KZ Auschwitz

Frank Groneberg

Wiesenau (MOZ) In der Hauptstraße sind am Freitag zwei Stolpersteine verlegt worden. Sie erinnern an das jüdische Ehepaar Sara und Siegfried Levy, das ins KZ Auschwitz deportiert und dort ermordet worden war.

„Diese Stolpersteine mahnen uns, niemals wieder Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Nationalität oder ihres Glaubens vorzuverurteilen oder zu verfolgen“, betont Danny Busse. Die Verlegung der beiden Stolpersteine – der ersten beiden überhaupt im Amt Brieskow-Finkenheerd – erfolgt zu einer Zeit, da Neonazis und andere Rechtsextreme unverblümt wie selten zuvor seit 1945 auf den Straßen ihre Hetze und ihre menschenverachtenden Parolen verbreiten. Der Amtsdirektor des Amtes Brieskow-Finkenheerd kommt denn auch nicht umhin, die aktuellen Zusammenrottungen und Ausschreitungen rechtsextremer Demokratiefeinde aus ganz Deutschland in Chemnitz zur Sprache zu bringen – gerade weil sich solch ein Völkermord wie der Holocaust niemals wiederholen darf. Er danke ausdrücklich dafür, „dass trotz aller Stimmungen, die uns gerade heute begleiten, wir dieses Stück Erinnerung hier realisieren konnten“, sagt Danny Busse.

Dieses Stück Erinnerung sind zwei Betonwürfel, die jeweils eine quadratische Messingplatte tragen, auf der die Daten zweier Opfer des deutschen Völkermordes an den Juden eingetragen sind. Mit ihnen wird erinnert an Sara und Siegfried Levy, die einst dort lebten, wo sich heute der Parkplatz des Gasthauses „Bayernstub’n“ befindet. Dort betrieb der jüdische Geschäftsmann Siegfried Levy auch ein Geschäft für Textilien und Waren des täglichen Bedarf. Während der Progromnacht am 9. November 1938 stürmten Wiesenauer SA-Leute das Geschäft, zerschlugen die Schaufensterscheiben und warfen die Waren auf die Straße. Einige Wiesenauer Bürger stahlen die Waren. Das Ehepaar Levy wurde im Anschluss gezwungen, sein Grundstück zu verkaufen und ins Judenviertel nach Berlin umzuziehen. Von dort aus wurden Sara und Siegfried Levy am 26. Februar 1943 ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert und noch im selben Jahr dort ermordet.

Wiesenauer Bürger waren während ihrer Recherchen zur Erstellung der Festchronik „650 Jahre Wiesenau“ auf das Schicksal der Familie Levy gestoßen und hatten Nachfahren gefunden, die heute in Israel und in Kanada leben. Diese „rührigen Leute“, wie Pfarrer Mathias Wohlfahrt es am Freitagnachmittag ausdrückt, „haben herausgefunden, dass ein Teil der Familie im KZ ums Leben gekommen ist“. Der einstige Bürgermeister Rainer Bublak hatte den Anstoß dafür gegeben, mit zwei Stolpersteinen an das Ehepaar Levy zu erinnern. „Diese erinnern daran, dass auch von unserem kleinen Dorf großes Unrecht ausging“, erklärt er. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass es möglich gemacht worden ist, heute die Steine hier einzubringen“, sagt Mathias Wohlfahrt, „unser Dank geht an die Gemeinde Wiesenau und die Kirchengemeinde.“

Der Künstler Gunter Demnig, Initiator des Projektes Stolpersteine, ist persönlich nach Wiesenau gekommen, um die beiden Steine in der Hauptstraße zu verlegen. „Ich wünsche mir, dass sich jeder in unserem Ort mit diesen Erinnerungssteinen identifiziert“, sagt Rainer Bublak.