SPD fordert schnelle S-Bahn nach Velten

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die SPD/LGU-Kreistagsfraktion begrüßt die Tatsache, dass der Entwurf für den neuen Landesnahverkehrsplan die Reaktivierung der S-Bahn nach Velten und der Heidekrautbahn auf ihrer Stammstrecke vorsieht.

Als unzureichend bezeichnet die Fraktion aber den Zeitplan. Die Umsetzung beider Projekte kann sich laut Plan bis ins Jahr 2030 hinziehen. „Das muss zügig präzisiert werden, um bei den Nutzern des ÖPNV Klarheit zu schaffen“, erklärten Fraktionschef Andreas Noack und SPD-Nahverkehrsbeiratsmitglied Uwe Klein am Freitag. Sie forderten, die „klare und eindeutige Festlegung“ in den Plan aufzunehmen, dass die S-Bahn nach Velten und die Heidekrautbahn bei positiver Vorprüfung „die ersten Maßnahmen sind, die umgesetzt werden müssen“. Der Kreistag habe mit seiner Zusage, 15 Millionen Euro für die Planung bereitzustellen, „deutlich unterstrichen, dass diese Projekte für uns eine hohe Priorität“ haben. Niemand würde verstehen, „wenn diese Maßnahmen möglicherweise bis zum Jahr 2030 auf die lange Bank geschoben werden“, so Noack und Klein. „Verkehrs- wie klimapolitisch kann der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs nur die Antwort auf den drohenden Verkehrskollaps im Straßenverkehr sein.“ Der Entwurf des Landesnahverkehrsplanes war am Donnerstag präsentiert worden.