Gericht 4.0

Harriet Stürmer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Digitalisierung der Verwaltung betrifft auch die Gerichte. Bereits vor einigen Jahren beschloss der Bundestag das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs. Nun soll auch die elektronische Gerichtsakte in der Justiz einziehen. Am Landgericht Frankfurt (Oder) ist dazu ein landesweit einmaliges Pilotprojekt gestartet.

Freilich gebe es Prozessbeteiligte, die sich beim Blick zu ihrem Tisch erst mal ziemlich wundern. „Vielleicht denken sie, dass ich während der Verhandlung google“, schickt Richterin Erika Meißner mit einem Schmunzeln hinterher. Aber so ist es natürlich nicht. Tatsächlich klickt sich Meißner neuerdings mit ihrer Maus durch die Prozessakte und liest sie auf ihrem Computerbildschirm – statt wie gewohnt in ihr zu blättern. „Das macht die Verhandlungen insgesamt ruhiger“, sagt sie. Arbeitserleichternd sei auch, dass der Inhalt der Akte mithilfe eines Beamers für jeden gut sichtbar an die Saalwand projiziert werden kann.

Allerdings sind das nicht die Gründe, warum das Landgericht Frankfurt (Oder) seit einigen Monaten die Einführung der elektronischen Gerichtsakte probt. Auch das Einsparen von Papier ist nicht primäres Anliegen, obgleich es einmal begrüßenswerter Nebeneffekt werden dürfte. Vielmehr steckt hinter der modernen Technik der Wille des Gesetzgebers, die deutsche Justiz ebenso wie die Verwaltung ins digitale Zeitalter zu überführen und der Lebenswirklichkeit des 21. Jahrhunderts anzupassen.

Zwar sind die Gerichte und Staatsanwaltschaften heute schon weitgehend elektronisch erreichbar. Doch das neue Gesetz vom vergangenen Jahr geht einen deutlichen Schritt weiter. Demnach müssen sämtliche gerichtliche Verfahrensbereiche bis zum 1. Januar 2026 mit der elektronischen Akte ausgestattet sein.

Die Umsetzung ist Ländersache, erläutert der Frankfurter Landgerichtspräsident Holger Matthiessen. „Eine Folge des Föderalismus, der Vorteile hat, aber eben auch Nachteile.“ Matthiessen sieht das kritisch – und meint, es sei wohl sinnvoller gewesen, die Einführung der E-Akte bundesweit einheitlich zu gestalten. Schließlich würden auch Rechtsstreitigkeiten mitunter über Ländergrenzen hinweg wandern. So müsse man abwarten, ob die unterschiedlichen IT-Lösungen kompatibel sind. „Das wird gehen. Aber es dürfte schwieriger werden, als wenn die E-Akte nach einem gemeinsamen System eingeführt worden wäre.“

Inzwischen haben sich mehrere Länderverbünde gegründet, um die Umsetzung des Gesetzes voranzutreiben. Brandenburg hat sich dabei dem von Bayern angeführten Verbund angeschlossen, der die elektronische Gerichtsakte auf Grundlage des dort entwickelten „elektronischen Integrationsportals“ (eIP) betreibt. Im Freistaat wird die E-Akte mit Pilotprojekten an den Landgerichten Landshut, Regensburg und Coburg eingeführt. In Brandenburg ist das Landgericht Frankfurt (Oder) das erste und bislang einzige Pilotgericht – und zugleich eines der ersten deutschlandweit. Gerichtspräsident Matthiessen betont es mehrmals: Man sei sehr stolz, dass man vom Justizministerium in Potsdam für die Umsetzung des Projektes ausgewählt wurde. Für den Präsidenten ein Vertrauensbeweis. Über die Gründe kann er nur spekulieren. Aber er gibt sich selbstbewusst: Man sei schließlich eine gut organisierte und moderne Einrichtung.

Die Pilotierung erfolgt in der 3. Zivilkammer des Frankfurter Landgerichts und wird vom Zentralen IT-Dienstleister der Justiz des Landes Brandenburg (ZenIT) technisch betreut. Etwa 200 Papierakten mit insgesamt rund 86 000 Blättern der von der Kammer betreuten Verfahren seien seit Anfang März eingescannt worden, berichtet Matthiessen. Zuständig dafür seien die Justizwachtmeister. Ihr wichtigstes Arbeitsgerät – ein Scanner im Wert eines Kleinwagens – steht in einem ganz normalen Büro im vierten Obergeschoss des Gerichts.

Inzwischen ist der eigentliche Scan-Vorgang abgeschlossen; jetzt werden nur noch Papiereingänge gescannt. „Wir waren selbst erstaunt, wie schnell und problemlos dieser Teil des Projektes erledigt war“, meint Matthiessen. Weitaus aufwendiger ist die Aufbereitung danach. Jeder Schriftsatz muss als eigene Datei benannt, jedes Dokument einzeln angelegt werden, um alles zu einer vollständigen Akte zusammenzuführen. Die Beteiligten am Gericht – die Richter, Geschäftsstellen-Mitarbeiter und Rechtspfleger – arbeiten nunmehr ausschließlich mit der E-Akte. Gleichzeitig wird die Papierakte vorerst fortgeführt; die Geschäftsstelle verlässt sie allerdings nicht mehr.

Für die Richter ergibt sich daraus ein wesentlicher Vorteil. Sie sind mit Laptops ausgestattet, die ihnen auch zu Hause Zugriff auf die jeweilige Akte ermöglichen, ohne dass sie die dicken Aktenpakete umhertragen müssen. Ihre Verfügungen übermitteln sie online an die Geschäftsstelle, die sie dann ausführt. Dabei kann jeder Richter unabhängig vom anderen ständig auf die vollständige Prozessakte zurückgreifen – etwas, das mit der Papierakte unmöglich ist.

In welcher Form das Projekt nun fortgeführt wird, ob es womöglich auf weitere Kammern ausgedehnt wird, sei noch unklar, sagt Gerichtspräsident Matthiessen. Man erwarte aber, dass das Ministerium noch im Herbst eine Entscheidung dazu trifft. Die elektronische Übermittlung von Schriftsätzen der beteiligten Anwälte beziehungsweise von Gerichtsschreiben an die Parteien ist indes noch nicht möglich. Hierzu müsse zunächst das „besondere elektronische Anwaltspostfach“ (beA) von der Bundesrechtsanwaltskammer freigeschaltet werden. Angekündigt ist die Freischaltung für diesen Monat.