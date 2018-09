„Entdecken, was uns verbindet“

Anja Linckus

Brandenburg/Mittelmark (MOZ) Seit 1993 findet an jedem zweiten Sonntag im September der bundesweite Tag des offenen Denkmals statt. Zum diesjährigen 25. Jubiläum laden am kommenden Sonntag, 9. September, auch in Brandenburg an der Havel und im Landkreis Potsdam-Mittelmark viele private Denkmaleigentümer, Vereine und Institutionen zwischen 9 und 18 Uhr (Achtung: verschiedene Anfangs- und Endzeiten) dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen alter Bausubstanz zu werfen, der sonst so nicht möglich ist.

In Brandenburg an der Havel beteiligen sich das Asklepios Fachklinikum auf dem Görden, das Bürgerhaus in der Altstadt in der Bäckerstraße 14, der Dom St. Peter und Paul, die Dorfkirche Saaringen, die Evangelische St.-Gotthardt-Kirche, die Fachwerkscheune in der Kirchgasse 7, der Historische Hafen Brandenburg mit historischen Schiffen der ehemaligen Wiemann-Werft Am Packhof, die Hofkirche am Jakobsgraben in der Jahnstraße 1, die Jakobskapelle am Wredowplatz 1, die Keller von Wohn- und Geschäftshäusern am Molkenmarkt 14-16, die Kirche Neuendorf Am Anger, das Krematorium mit Friedhof in der Willi-Sänger-Straße 17, am Nordhang des Marienbergs, die Mietwohnanlage Goethestraße in der Goethestraße 8b, der Neustädtische Friedhof in der Kirchhofstraße, das Schloss Plaue, die St. Johanniskirche am Johanniskirchplatz, der Winkel-Bunker der ehem. königlichen Pulverfabrik Unter den Platanen in Kirchmöser sowie das Wohn- und Geschäftshaus Parduin 11 und das Wohnhaus in der Kapellenstraße 23 am Tag des offenen Denkmals. In Potsdam Mittelmark können die Besucher die Bockwindmühle und Kirche im Bad Belziger Ortsteil, die Bricciuskirche, die Burg Eisenhardt, das Wohnhaus in der Straße der Einheit 47 in Bad Belzig, das Heizkraftwerk in Beelitz-Heilstätten in der Straße am Bahnhof 1, die Dorfkirche Buckau in Buckautal, die ehemalige Ziegeleibesitzervilla mit Gartenanlagen in der Bergstraße 1 in Groß Kreutz, das Gutshaus Krahne, das Rathaus in der Großstraße 6 St.-Johannis-Kirche in Niemegk, die Bockwindmühle in Cammer, das Naturparkzentrum Hoher Fläming in Rabenstein, die Gollwitzer Dorfkirche in Rosenau Gollwitz, die Gutsanlage in Rogäsen sowie das Torhaus und den Turm des Schlosses und den Schlosspark in Wiesenburg besuchen.

Unter dem diesjährigen Motto „Entdecken, was uns verbindet“ warten Sonderführungen, Schauvorführungen und bunte Rahmenprogramme auf die Besucher. So können die Besucher einen Tag lang Denkmalschutz „live“ erleben: Restauratoren über die Schulter schauen, archäologische Ausgrabungsstätten erkunden, die sonst verschlossenen Kellergewölbe einer Burg bestaunen und noch vieles mehr. Das Jahresmotto „Entdecken, was uns verbindet“ nimmt ausdrücklich Bezug auf das Motto des Kulturerbejahres „Sharing Heritage“. Mit ihren Besuchern gehen die Veranstalter des Tags des offenen Denkmals auf Spurensuche europäischer Einflüsse in deutschen Denkmälern. Dabei verfolgen sie etwa Fragestellungen nach der Herkunft von Handwerkern und Handwerkstechniken, Baumaterialien oder Stilelementen. Die Teilnahme an den Führungen und Aktionen ist kostenfrei.

Für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die den Tag des offenen Denkmals koordiniert, und alle, die sich beruflich oder privat für historische Bausubstanz einsetzen, ist die Aktion wichtiger Bestandteil ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Die Schönheit alter Bauten und die Bedeutung von Denkmalschutz und -pflege gewinnt so einmal im Jahr die Aufmerksamkeit von Politik und Bevölkerung.

Das aktuelle bundesweite Programm ist unter www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden. Dort sind alle teilnehmenden Denkmale einer Region zu finden, es kann nach Denkmalkategorien gesucht und über einen Merkzettel persönliche Denkmaltouren zusammengestellt werden. Die mobile Nutzung unterwegs ermöglicht eine kostenfreie App.