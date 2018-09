Erneutes Ja zu Tempo 30 in Beauregard

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Einrichtung einer Zone mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde im Ortseil Beauregard ist am Donnerstagabend auch von den Wriezener Stadtverordneten befürwortet worden. Die Entscheidung trifft dann das Straßenverkehrsamt.

Es war am Donnerstagabend nicht das erste Mal, dass sich die Stadtverordneten mit der Einrichtung einer Tempo-30-Zone im Wriezener Ortsteil Beauregard befasst haben. Schließlich hatte sich Ortsvorsteher Peter Sperr erstmals vor zweieinhalb Jahren mit dem Wunsch, die Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren, an die Stadtverwaltung gewandt. Zuvor war das Thema in einer Bürgerversammlung diskutiert und auch eine Unterschriftenliste initiiert worden. Im Februar diesen Jahres hatte er erneut um Prüfung des Sachverhalts gebeten.

Hintergrund ist, dass die marode Straße durch den Ortsteil aufgrund der Vollsperrung im benachbarten Eichwerder von vielen Kraftfahrern als Abkürzung gewählt wird. Dem ursprünglichen Ziel, das eine Temporeduzierung nur für den Zeitraum der Straßenbauarbeiten in Eichwerder vorsah, versagte jedoch das zuständige Straßenverkehrsamt des Landkreises die Zustimmung. Dafür hätten besondere Umstände wie zum Beispiel ein erhöhtes Unfallaufkommen nachgewiesen werden müssen. Allerdings verwies die Behörde im März diesen Jahres auf die Möglichkeit, in Beauregard eine Tempo-30-Zone einzurichten.

Vor einem dazu auch notwendigen Beschluss der Stadtverordneten wollte Ortsvorsteher Peter Sperr jedoch noch einmal die Bürger einbezogen wissen. So wurde das Thema im April erst einmal zurückgestellt. Als bestes Beispiel nannte Sperr stets Altwriezen, das mit Beauregard einen Ortsteil bildet. Dort war bereits 2015 eine solche Zone eingerichtet worden.

Nach der Einwohnerversammlung Mitte Juni, bei der sich die Bewohner von Beauregard mehrheitlich für eine Tempo-30-Zone aussprachen, empfahl kurz darauf auch der zuständige Ausschuss für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus diese Lösung. Einstimmig votierte nun ebenfalls die Stadtverordnetenversammlung dafür.

Dass die Straße durch Beauregard kurz vor Ende der Stadtverordnetenversammlung noch einmal eine Rolle spielen sollte, dürfte die meisten Anwesenden überrascht haben. Die Vorsitzende der SPD-Fraktion Jutta Werbelow fragte, wann die Straße zwischen Thöringswerder und Beauregard repariert wird, und gab sich mit der Antwort des Bürgermeisters Karsten Ilm (CDU) nicht zufrieden. Er hatte daran erinnert, dass die Stadtverordneten demnächst über die Prioritätenliste für 2019/2020 beraten und dann auch Gelder für diese Straße bereitstellen können. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Straßenunterhaltung kann die Reparatur laut Ilm nicht finanziert werden. Die Chance für den grundhaften Ausbau sei vor zwei Jahren vertan worden.

Danach entbrannte ein Disput, der in ähnlicher Weise bereits im Juni für Verärgerung unter den Beteiligten gesorgt hatte. Schließlich hatte die SPD-Fraktion 2016 den Antrag eingebracht, die Straße zwischen Thöringswerder und Beauregard von der Prioritätenliste der kommunalen Investitionsvorhaben zu nehmen. 16 Stadtverordnete hatten diesem zugestimmt. Es gab aber auch drei Nein-Stimmen. Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch, kurz BWBO) hatte alle Mühe, für Ordnung zu sorgen und musste mehrere Stadtverordnete ermahnen, auf Zwischenrufe und Zwiegespräche zu verzichten. Auf die Ankündigung des Bürgermeisters, Zahlen für eine Unterhaltungsmaßnahme vorzulegen, forderte Skor eine Wirtschaftlichkeitsprüfung und regte an, sich noch einmal um Fördermittel zu bemühen.