Oberhavel diskuttiert über mögliches Ende der Winterzeit

Tilman Trebs, Burkhard Keeve, Heike Weißapfel, Roland Becker

Oberhavel (MOZ) 80 Prozent der Europäer wollen die Zeitumstellung abschaffen – nun ist auch die EU-Kommission dafür. Im Landkreis wird das begrüßt. Die bei der Einführung gewünschten Effekte seien ohnehin kaum spürbar gewesen.

An der Umfrage der EU-Kommission hat sich unter anderem Ilona Möser, die jeden Tag von Berlin zur Arbeit ins Hennigsdorfer Rathaus fährt, beteiligt. „Ich habe dafür gestimmt, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird.“ Die Umstellung bringe den Rhythmus durcheinander. „Ich möchte lieber die ganz normale Winterzeit, wo die Sonne so steht, wie sie stehen soll“, sagt die Berlinerin, die jeden Morgen von Berlin zur Arbeit nach Hennigsdorf fährt. „Wenn ich früh aufstehen muss, ist es schön, wenn es im März dann langsam auch hell wird.“

Ein Argument für die vor gut 100 Jahren erstmals eingeführte und zwischendurch immer mal wieder abgeschaffte Sommerzeit war, das Tageslicht in den warmen Monaten länger auszunutzen und dadurch Energie zu sparen. Nach der Ölkrise 1973 in Westeuropa war die Wiedereinführung der Sommerzeit mit der Harmonisierung des internationalen Handels begründet worden. Die Erwartungen seien aber jeweils nicht erfüllt worden, sagt der Chef der Oranienburger Stadtwerke, Alireeza Assadi. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren immer wieder die Entwicklung des Energieverbrauchs bei der Zeitumstellung angesehen. Der Effekt ist kaum spürbar. Die Uhren umzustellen, hat also im Prinzip keinen Einfluss auf den Strombedarf“. Insofern erübrige sich auch die Frage, ob die Beibehaltung der Sommer- oder der Winterzeit günstiger für die Kunden sei. „Das spielt unterm Strich keine Rolle.“ Assadi persönlich würde die Beibehaltung der Winterzeit bevorzugen. „Denn sie ist die normale Zeit, die in vielen Teilen der Welt gilt. Sie übers Jahr beizubehalten, würde den internationalen Geschäftsverkehr vereinfachen.“

Dem Thema Zeitumstellung kann der Kleinmutzer Landwirt Andreas Paries wenig abgewinnen. „Die Kühe hat es nicht gestört, ob sie eine Stunde früher oder später gemolken wurden“, sagte der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Oberhavel. „Für sie macht das keinen großen Unterschied.“ Lediglich Kühe, die frisch gekalbt haben, hätten einen gewissen Druck auf dem Euter, wenn eine Stunde später gemolken wird. Den Schweinen hingegen sei die Zeit komplett wurscht. „Die können fressen und herumlaufen, so wie sie wollen, egal, wie spät es ist“, so Paries. Ihm, als Landwirt, ist es gleich, wie die EU zur Zeitumstellung abstimmt. Paries ist überzeugt: „Die Tiere haben kein Problem damit.“ Es sei vielmehr der Mensch, der durcheinander sei und dann schon mal zu früh oder zu spät zur Arbeit auf den Hof komme.

Hohen Neuendorfs Grundschulleiter Holger Mittelstädt kann, aus schulischer Sicht betrachtet, der Winterzeit mehr abgewinnen als der Sommerzeit. „Wenn wir fest bei der Sommerzeit bleiben, dann wäre es im Winter eine Stunde später hell, dann kommen die Kinder über eine längere Zeit in der Dunkelheit an“, sagt er. „Es werden ja immer wieder einmal Überlegungen angestellt, ob die Schule überhaupt erst um 9 Uhr beginnen sollte. Vor allem Jugendliche wären dann wacher. In Berlin gibt es sogar schon Schulen, die im Winter später und im Sommer früher anfangen. Das halte ich für eine Grundschule allerdings nicht für so realistisch.“