Seniorenweltmeister im Skat 2018

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Der amtierende Seniorenweltmeister im Skat kommt aus Bad Freienwalde. Hartmut Wagner hat sich den Titel in der vergangenen Woche hart erkämpft: An sechs Tagen hat er an der Skatweltmeisterschaft, die in Berlin ausgetragen wurde, teilgenommen. „Vor allem das Hin- und Herfahren hat Nerven gekostet“, berichtet der 65-Jährige, der seit 13 Jahren in Bad Freienwalde lebt. Begleitung hatte er durch seinen Bruder Günter, der ebenfalls an der Meisterschaft teilnahm. Allerdings nicht so erfolgreich wie Hartmut Wagner. Denn nicht nur, dass er den Seniorenweltmeistertitel geholt hat, auch kam er unter die letzten 16 besten Skatspieler der Welt. Das Teilnehmerfeld war bunt zusammengewürfelt: Bis aus Australien waren Spieler angereist. Aber auch aus Südamerika, Spanien, Frankreich und Belgien. „Leider ist Deutschland in der Mannschaftswertung in diesem Jahr nur Vierter geworden“, bedauert Wagner. Aber die letzten 16 waren nur Deutsche.

Das Skat-Spiel wurde schließlich in Deutschland erfunden: Die Anfänge reichen in die Stadt Altenburg im 19. Jahrhundert zurück. Doch auch in das 21. Jahrhundert hat es das Kartenspiel geschafft. „Es gibt viele junge Nachwuchsspieler, die sehr gut sind“, freut sich Hartmut Wagner. Und gesteht lachend: „Das, wofür ich 30 Jahre lang in der Kneipe gesessen habe, lernen die online in ein paar Jahren.“

Hartmut Wagner hat das Skatspielen im Alter von zehn Jahren von seinem Vater gelernt. Gemeinsam mit dem Bruder haben sie unzählige Abende mit den Karten in der Hand verbracht. Jetzt mit 90 Jahren sei der Vater, der immer noch in Thüringen lebt, nicht mehr aktiv. Seine Söhne allerdings schon.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt Wagner mit seinem Pokal in der Hand. „Es war schon mein Ziel, Seniorenweltmeister zu werden, als ich gesehen habe, das es geht.“ Und dass es geht, hat nicht nur mit Erfahrung zu tun. „Es muss alles passen“, verrät der passionierte Skatspieler. „Gute Karten musst du auch bekommen, sonst nutzt dir alle Erfahrung nichts.“ Beim Nachdenken über die Spielzüge natürlich schon.

Drei Serien mit jeweils 48 Spielen hat Hartmut Wagner in der vergangenen Woche in Berlin am Tag absolviert. „Jede Runde wurde nach spätestens 105 Minuten beendet“, berichtet er. Die Karten wurden gestellt und in jeder Runde gab es neue. 170 Spiele hat Hartmut Wagner gewonnen, 20 verloren, zieht er eine beachtliche Bilanz.